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Современные российские фильмы про ВОВ 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Современные российские фильмы про ВОВ
Фото: Кадр из фильма "Т-34"
Тему войны часто раскрывают в российских фильмах. Чаще всего в них рассказывают о героических подвигах советских солдат. Эти ленты не документальные, поэтому по ним нельзя учить историю, но зато можно вдохновиться и понять основные моменты некоторых исторических событий.
Современные фильмы часто критикуют и противопоставляют советским. "Рамблер" предлагает вам список фильмов, по которым вы сможете сформировать свое отношение к современным российским лентам про войну.

"Т-34" (2019)

После выхода этот фильм широко обсуждался зрителями и критиками, ему давали неоднозначные оценки. Кто-то говорил, что российское кино освободилось от пропаганды, которая была в советские времена. Другие утверждали, что картина не имеет ничего общего с реальным подвигом советских танкистов, поэтому ее не стоило показывать вообще. Сюжет фильма раскрывает подвиг экипажа Т-34. Тогда один танк смог пройти через целый город, захваченный фашистами, и дать отпор. Главные роли сыграли Александр Петров, Ирина Старшенбаум и Виктор Добронравов.

"Собибор" (2018)

Кадр из фильма "Собибор"
Фильм основан на реальной истории, которая случилась в нацистском лагере "Собибор". Тогда в 1943 году советский лейтенант, попавший в лагерь, смог собрать восстание и оказать сопротивление нацистам. Это стало единственным случаем во время войны, когда узники массово смогли сбежать из концентрационного лагеря. Главную роль в фильме сыграл Константин Хабенский. Он же выступил режиссером и сценаристом. Ленту тепло встретила публика и одарила массой положительной критики.

"Двадцать восемь панфиловцев" (2016)

Кадр из фильма "Двадцать восемь панфиловцев"
Фильм рассказывает о подвиге советских бойцов во время обороны Москвы. Именно тогда Клочковым была сказана легендарная фраза: "Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!" вошли в историю. Несмотря на то, что вокруг этой истории ходит много споров, режиссер Андрей Шальопа рискнул снять о ней картину. В итоге она получила много положительных отзывов.
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Комментарии 2
Фильмы , Собибор , Андрей Шальопа , Виктор Добронравов , Ирина Старшенбаум , Александр Петров , Константин Хабенский
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