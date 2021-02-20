Современные российские фильмы про ВОВ 

Тему войны часто раскрывают в российских фильмах. Чаще всего в них рассказывают о героических подвигах советских солдат. Эти ленты не документальные, поэтому по ним нельзя учить историю, но зато можно вдохновиться и понять основные моменты некоторых исторических событий.

Современные фильмы часто критикуют и противопоставляют советским. "Рамблер" предлагает вам список фильмов, по которым вы сможете сформировать свое отношение к современным российским лентам про войну.

"Т-34" (2019)

Ирина Старшенбаум и Виктор Добронравов. После выхода этот фильм широко обсуждался зрителями и критиками, ему давали неоднозначные оценки. Кто-то говорил, что российское кино освободилось от пропаганды, которая была в советские времена. Другие утверждали, что картина не имеет ничего общего с реальным подвигом советских танкистов, поэтому ее не стоило показывать вообще. Сюжет фильма раскрывает подвиг экипажа Т-34. Тогда один танк смог пройти через целый город, захваченный фашистами, и дать отпор. Главные роли сыграли Александр Петров

Кадр из фильма "Собибор"

Фильм основан на реальной истории, которая случилась в нацистском лагере "Собибор". Тогда в 1943 году советский лейтенант, попавший в лагерь, смог собрать восстание и оказать сопротивление нацистам. Это стало единственным случаем во время войны, когда узники массово смогли сбежать из концентрационного лагеря. Главную роль в фильме сыграл Константин Хабенский . Он же выступил режиссером и сценаристом. Ленту тепло встретила публика и одарила массой положительной критики.

"Двадцать восемь панфиловцев" (2016)

Кадр из фильма "Двадцать восемь панфиловцев"