Трагедия, случившаяся во время съемок «Сумеречной зоны» 

В 1983 году на съемках голливудского фильма погибли сразу три актера. Самое страшное, что двое из них были детьми. Речь идет о фильме именитого режиссера Стивена Спилберга "Сумеречная зона" . Эта трагедия вошла в историю как одна из самых нелепых и страшных. "Рамблер" расскажет, что именно произошло.

В начале 80-х годов в Голливуде началась мода на боевики. Стивен Спилберг решает переснять культовый сериал "Сумеречная зона" в кинематографическом варианте. На роль одного из главных героев приглашен Вик Морроу, довольно известный в то время 53-летний актер. Вик должен был играть роль закоренелого расиста, который попадает в прошлое. Приключения и наблюдения за зверствами во времена Холокоста, разгул ку-клукс-клановцев и военные преступления американцев во Вьетнаме, должны были привести героя к переосмыслению.

Сцена во Вьетнаме снималась в Калифорнии. По сценарию, герой Вика решается на спасение двух вьетнамских детей, обнаруженных в заброшенной деревушке. Схватив детей в охапку, герой по колено в воде пробирается к джунглям, а над ними зависает военный американский вертолет. Вокруг стрельба и взрывы — все должно быть очень зрелищно, чтобы понравилось искушенному зрителю. Стивен Спилберг, который выступает продюсером, решает, что вертолет должен зависнуть над актерами на максимально низкой высоте — около восьми метров.

На площадке прозвучала команда "Мотор!", Вик с детьми побежал по воде, вертолет, как и положено по сценарию, зависает над ними. Но взрывы пиротехники слишком мощные, а вертолет — слишком низко. Череда случайностей приводит к трагедии. Один из взрывов повреждает хвостовую лопасть вертолета, тот теряет управление и падает вниз. Прямо на головы троих актеров.

Вик Морроу и двое актеров-детей (7-летний Mик Дин Ли и 6-летняя Рене Шин-Йи Чен) погибают мгновенно. Вику и Рене лопастями вертолета отсекает головы. Пилот вертолета выжил, получив незначительные ранения.

Члены съемочной команды были в ужасе. В результате съемки были приостановлены, начиналось разбирательство. Спилберг и другие создатели фильма предстали перед судом. После долгих многочисленных заседаний обвинения в непредумышленном убийстве с них были сняты. Родители погибших детей и семья Вика Морроу подали в суд на компенсацию. Впрочем до суда дело не дошло — потерпевшей стороне киноделы выплатили денежную компенсацию, сумма которой до сих пор не разглашается.