Российские зрители назвали «Офицеры» самым мужским фильмом

Российские зрители назвали самый мужской фильм. Об этом сообщают «Вести».

В преддверии Дня защитника Отечества был проведен опрос киноканалом «Синема». В нем приняли участие 877 респондентов в возрасте от 15 до 70 лет. Участников спросили, какой фильм, по их мнению, можно назвать «самым мужским». По итогу был составлен список картин.