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Российские зрители назвали самый мужской фильм 

Lenta.ru и ещё 2 8 часов назад
Российские зрители назвали «Офицеры» самым мужским фильмом
Фото: Кадр из фильма «Офицеры»
Российские зрители назвали самый мужской фильм. Об этом сообщают «Вести».
В преддверии Дня защитника Отечества был проведен опрос киноканалом «Синема». В нем приняли участие 877 респондентов в возрасте от 15 до 70 лет. Участников спросили, какой фильм, по их мнению, можно назвать «самым мужским». По итогу был составлен список картин.
Рейтинг возглавила советская лента режиссера Владимира Рогового «Офицеры» — за нее проголосовали девять процентов опрошенных. На второй позиции оказался «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом, он получил одобрение шести процентов участников опроса. Следом за ним в списке расположился американский фильм «Неудержимые», он оказался на третьем месте. Боевику со звездным актерским составом отдали свои голоса пять процентов респондентов.
Замыкают пятерку картины «Терминатор» Джеймса Кэмерона и «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера. В список «самых мужских» фильмов также вошла лента Клинта Иствуда «Гран Торино», российский сериал «Бригада» и фантастический боевик «Хищник».
Ранее у российских мужчин спрашивали о самых любимых писателях. Наиболее популярными среди опрошенных стали русский автор Федор Достоевский и американский прозаик Стивен Кинг.
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Фильмы , Неудержимый , Гран Торино , Офицеры , Терминатор , Крепкий орешек , Бойцовский клуб , Неудержимые , Хищник , Стивен Кинг , Дэвид Финчер , Клинт Иствуд , Федор Достоевский , Джеймс Кэмерон , Брюс Уиллис , Владимир Роговой
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