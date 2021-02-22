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Ушла из жизни Екатерина Градова, сыгравшая радистку Кэт 

Газета.Ru и ещё 24 11 часов назад
Ушла из жизни Екатерина Градова, сыгравшая радистку Кэт
Фото: Газета.Ru
О смерти Екатерины Градовой первым сообщил телеведущий Андрей Малахов на своей странице в Twitter. Следом информацию подтвердила директор Гильдии актеров Союза кинематографистов Валерия Гущина. «Екатерина Градова умерла. Мы очень огорчены, это очень большая потеря», — цитирует ее ТАСС. Ее дочь, народная артистка России Мария Миронова, находилась в этот момент в отпуске на Мальдивских островах, который вынуждена была прервать. Миронова опубликовала в соцсетях черно-белое фото своей матери с подписью: «Моя мама сегодня скоропостижно ушла из жизни. Сердце разрывается». Министр культуры Ольга Любимова выразила свои соболезнования в связи с кончиной актрисы. «Прискорбной новостью для мира театра и кино стал уход из жизни замечательной советской актрисы, заслуженной артистки РСФСР Екатерины Георгиевны Градовой. Ее многогранная творческая жизнь обогатила отечественную культуру, привнесла яркие краски в театральное искусство и кинематограф. Екатерина Георгиевна снискала всенародную любовь, исполнив роль радистки Кэт в „Семнадцати мгновениях весны“. В памяти своих преданных зрителей она навсегда останется настоящим мастером с особой внутренней силой и уникальным обаянием. Выражаю родным и близким мои глубокие искренние соболезнования», — передает слова Любимовой пресс-служба ведомства. Екатерина Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве в семье архитектора Георгия Александровича Градова и актрисы Театра им. Гоголя Раисы Ивановны Градовой. Училась в Московском институте иностранных языков и Школе-студии МХАТ. В качестве выпускного экзамена сыграла в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро» в роли Розины. Там ее заметил режиссер Валентин Плучек и позвал в Театр Сатиры. Когда Градова пришла на первую встречу с постановщиком, то в фойе познакомилась с Андреем Мироновым, своим будущим мужем. По ее словам, актер был слишком навязчив, чем отталкивал от себя. «Миронов предложил вместе зайти в кабинет к Плучеку. Я сказала: „Я справлюсь сама“. Он попросил дождаться его у коридора. Плучек предупредил: „Берегись наших половых беркутов“ и назвал три фамилии: Миронов, Ширвиндт и Державин. Когда вышла из кабинета, Андрея не оказалось. Какое счастье, надо скорее уехать, чтобы не столкнуться с ним снова», — делилась в интервью «7 дней» актриса. Известность в кино пришла к Градовой в 1973-м году после выхода телефильма "Семнадцать мгновений весны", в котором она сыграла радистку Кэт. «Семнадцать мгновений весны» — чудесное кино моей юности, мой дебют. Татьяна Лиознова — гениальный режиссер. Моим партнером был аристократичный Вячеслав Тихонов — у нас были очень хорошие отношения. Он меня опекал, на съемках стоял рядом и шептал в ухо: «Давай еще один дубль. Не тот ракурс», — рассказывала Градова. С Татьяной Лиозновой актриса познакомилась, когда проходила пробы на роль Риты Осяниной в фильме "А зори здесь тихие". Постановщица знала о Градовой по спектаклю "Таланты и поклонники" и хотела ее задействовать. Лиознова пришла на площадку к Станиславу Ростоцкому и прямо спросила Градову, что, по ее мнению, лучше — быть целое лето в болотах или в Германии с Тихоновым? По воспоминаниям Градовой, тот же вопрос она задала самому Тихонову. Тот ответил: «Надо брать!». Большую часть телефильма доснимали в СССР, а не в Германии. На одну из заключительных съемок, вспоминала актриса, приехал Андрей Миронов. «Назвался „жанихом“, в руках — букет сирени и банка клубники», — вспоминала она. Через пару недель актер повез Градову в ЗАГС. «Подъехали на Кутузовский, где я жила с родителями, а через три дома был ЗАГС. Я удивилась, а он: „Мы же договорились“. — „Когда?“ — „Тогда, как это называется — сожительство? Жизнь во грехе?“ — рассказывала она. — Потом он меня спрашивал: „Катенька, как же это ты улеглась с чужим дядькой? Ты же была такая чистенькая, цветочек“. Короче, мы подали заявление». В браке Миронов и Градова провели пять лет, с 1971 по 1976 год. У них родилась дочь Мария Миронова — ныне актриса театра и кино. Инициатором развода выступила Градова. В поздних интервью артистка рассказывала, что в их браке царил домострой — Миронов ревновал, хотел, чтобы она ушла из театра и полностью посвятила себя семье. «Он был абсолютно ветхозаветный. Он мне говорил: „Ну посмотри, какая кукла жена у Кобзона, она же не лезет никуда. Ты должна молчать и своими большими глазками хлопать“, — говорила Градова в интервью сайту mk.ru. В 1979 году Градова снялась в детективном мини-сериале Станислава Говорухина »Место встречи изменить нельзя", где сыграла напарницу вора Ручечника в исполнении Евгения Евстигнеева. В конце 80-х годов, после смерти Миронова, актриса навсегда оставила карьеру. Ее последней ролью стала комедия «Гнездо глухаря». В 90-х Градова со своим гражданским мужем, ученым Игорем Тимофеевым усыновили из детдома сына Алексея. Последние годы заслуженная артистка России посвятила религии — она окончила курс богословия в Свято-Тихоновском Богословском институте, после чего преподавала детям предмет «Живое слово».
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Фильмы , Таланты и поклонники , Место встречи изменить нельзя , А зори здесь тихие , Семнадцать мгновений весны , Станислав Говорухин , Вячеслав Тихонов , Валентин Плучек , Ольга Любимова , Татьяна Лиознова , Мария Миронова , Евгений Евстигнеев , Андрей Малахов , Андрей Миронов , Станислав Ростоцкий , Игорь Тимофеев , журнал "7 Дней" , ИТАР-ТАСС
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