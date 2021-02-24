Как понять, что вы смотрите второсортный фильм

Как часто у вас случалось такое, что вы включаете фильм с хорошим описанием и интересным актерским составом, а потом он оказывается второсортным и неинтересным? Очень часто продюсеры платят огромные гонорары известным актером ради того, чтобы они снялись в их глупом фильме. Зритель видит знакомое лицо и смотрит ленту, а она в итоге оказывается не такой, как он ожидал. "Рамблер" рассказывает, как с первых минут понять, что вы смотрите второсортное кино.

Актрисы с пышными формами

Часто плохие фильмы пытаются "выехать" за счет актеров. На главные роли выбирают привлекательных женщин с пышными формами, чтобы привлечь мужскую аудиторию. Кроме того, этот ход может увлечь эту же часть людей ради положительных рецензий.

Пожилые, но известные актеры

В малобюджетные фильмы приглашают не только известных популярных молодых актеров. Нередко для съемок выбирают известных актеров, которые уже ушли на пенсию и не снимаются в кино. Они берут мало денег за съемки, а известное имя на постере привлечет еще больше зрителей.

Банальный сюжет

За время существования кинематографа появилось огромное количество клишированных сюжетов. К этому можно отнести ситуацию, когда главный герой — популярный в школе мальчик влюбляется в главную героиню — неприметную девочку-отличницу. Для романтических комедий сюжет включает в себя разведенную пару, которая сплочается ради общего дела, а потом воссоединяется. Таких клише существует бесчисленное множество и их можно распознай сразу, если вы прочитаете описание сюжета.

Шутки "ниже пояса"

В нулевые было модно опошлять фильмы, шутить над стереотипами и разбрасываться юмором "ниже пояса". Сейчас это уже неактуально и люди устали от подобных выходок. Поэтому, если вы слышите подобные шутки, лучше сразу выключить фильм, так как он наверняка отстал от современных трендов.

Один известный актер

Часто популярные актеры избирательно относятся к ролям, которые им приходится играть, но иногда они смотрят только на гонорары. Случается и такое, что ради денег известное лицо соглашается играть ужасную роль, даже несмотря на то, что она испортит ему репутацию. Многие думают, что один плохой образ потеряется среди других выдающихся работ, но так происходит не всегда. Многим актерам до сих пор припоминают их позорные роли.