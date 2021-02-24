Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ

Как с первых минут понять, что вы смотрите второсортный фильм 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Как понять, что вы смотрите второсортный фильм
Фото: Кадр из фильма "Гитлер капут!"
Как часто у вас случалось такое, что вы включаете фильм с хорошим описанием и интересным актерским составом, а потом он оказывается второсортным и неинтересным? Очень часто продюсеры платят огромные гонорары известным актером ради того, чтобы они снялись в их глупом фильме. Зритель видит знакомое лицо и смотрит ленту, а она в итоге оказывается не такой, как он ожидал. "Рамблер" рассказывает, как с первых минут понять, что вы смотрите второсортное кино.

Актрисы с пышными формами

Часто плохие фильмы пытаются "выехать" за счет актеров. На главные роли выбирают привлекательных женщин с пышными формами, чтобы привлечь мужскую аудиторию. Кроме того, этот ход может увлечь эту же часть людей ради положительных рецензий.

Пожилые, но известные актеры

В малобюджетные фильмы приглашают не только известных популярных молодых актеров. Нередко для съемок выбирают известных актеров, которые уже ушли на пенсию и не снимаются в кино. Они берут мало денег за съемки, а известное имя на постере привлечет еще больше зрителей.

Банальный сюжет

За время существования кинематографа появилось огромное количество клишированных сюжетов. К этому можно отнести ситуацию, когда главный герой — популярный в школе мальчик влюбляется в главную героиню — неприметную девочку-отличницу. Для романтических комедий сюжет включает в себя разведенную пару, которая сплочается ради общего дела, а потом воссоединяется. Таких клише существует бесчисленное множество и их можно распознай сразу, если вы прочитаете описание сюжета.

Шутки "ниже пояса"

В нулевые было модно опошлять фильмы, шутить над стереотипами и разбрасываться юмором "ниже пояса". Сейчас это уже неактуально и люди устали от подобных выходок. Поэтому, если вы слышите подобные шутки, лучше сразу выключить фильм, так как он наверняка отстал от современных трендов.

Один известный актер

Часто популярные актеры избирательно относятся к ролям, которые им приходится играть, но иногда они смотрят только на гонорары. Случается и такое, что ради денег известное лицо соглашается играть ужасную роль, даже несмотря на то, что она испортит ему репутацию. Многие думают, что один плохой образ потеряется среди других выдающихся работ, но так происходит не всегда. Многим актерам до сих пор припоминают их позорные роли.
Видео дня. Фильмы-катастрофы, основанные на реальных событиях
Комментарии 4
Фильмы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мифы, в которые многие верят из-за кино
05:31
Мифы, в которые многие верят из-за кино
Фильмы
Участник телешоу начал крушить студию после проигрыша
00:48
Участник телешоу начал крушить студию после проигрыша
ТВ
Какие любовные треугольники скрывал советский кинематограф
16:44
Какие любовные треугольники скрывал советский кинематограф
Актеры
Как фильмы ужасов выглядят без спецэффектов
04:06
Как фильмы ужасов выглядят без спецэффектов
Фильмы
Как сейчас живут самые яркие звезды КВН
11:28
Как сейчас живут самые яркие звезды КВН
ТВ
Как сейчас выглядит сын Саши Белого из сериала «Бригада»
00:22
Как сейчас выглядит сын Саши Белого из сериала «Бригада»
Актеры
Судьба забытой советской актрисы
05:13
Судьба забытой советской актрисы
Актеры
Фильмы-катастрофы, основанные на реальных событиях
10:06
Фильмы-катастрофы, основанные на реальных событиях
Фильмы
Успех и разочарования Вячеслава Невинного
05:54
Успех и разочарования Вячеслава Невинного
Актеры
Брыльска и Талызина высказались о смерти Мягкова
00:44
Брыльска и Талызина высказались о смерти Мягкова
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение