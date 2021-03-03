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Михаил Галустян отсудил у Сарика Андреасяна права на фильм за долги 

Lenta.ru 1 час назад
Галустян отсудил у Андреасяна права на фильм «Непрощенный» за долги
Фото: Сарик Live / YouTube
Актер Михаил Галустян отсудил у режиссера Сарика Андреасяна права на фильм «Непрощенный» за долги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По доступной информации, кинокомпания артиста «Фреш-фильм» вложила 15 миллионов рублей в производство фантастической картины «Кома». Фильм должна была снимать студия Андреасяна «Энджой мувиз».
Когда картину выпустили, ее ожидал провал в прокате. «Кома» собрала два с половиной миллиона долларов, что в два раза меньше общей суммы потраченных на финансирование проекта. Галустян через суд потребовал вернуть свои вложения, но режиссер предложил сделку: он отдал авторские права на ленту «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Отмечается, что это один из немногих окупившихся фильмов Андреасяна.
В ноябре прошлого года режиссер Сарик Андреасян заявил, что жалеет о дружбе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что раньше гордился дружбой с Зеленским и называл его человеком с большим сердцем.
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Фильмы , Непрощенный , Сарик Андреасян , Михаил Галустян , Владимир Зеленский
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