Режиссёр «Пиратов Карибского моря» снимет фильм по книге Джорджа Мартина 

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Кинорежиссёр Гор Вербински начал работу над фильмом по мотивам повести американского писателя Джорджа Мартина «Песчаные короли». Об этом режиссёр рассказал в интервью порталу Collider.

Вербински рассказал, что работать над сценарием нового фильма ему помогает британский автор Деннис Келли , известный по работе над сериалом «Утопия». Ожидается, что продюсером экранизации «Песчаных королей» станет Джон Балдекки, который работал с Вербинским над фильмом «Мексиканец» . Режиссёр не стал раскрывать более подробную информацию о будущем фильме.

«Песчаные короли» были впервые опубликованы в научно-фантастическом журнале Omni в августе 1979 года. Эта повесть Джорджа Мартина был удостоен премий «Хьюго» и «Небьюла».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года Джордж Мартин обвинил кинокомпанию Blackstone Manor в нарушении условий контракта по экранизации его рассказа «Торговля кожей».