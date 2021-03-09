Фильм Кончаловского номинирован на европейскую премию 

Сценарист и продюсер Андрей Кончаловский рассказал о новом статусе картины «Дорогие товарищи!». Его фильм номинировали на одну из самых значимых премий Европы BAFTA.
Историческая картина «Дорогие товарищи!» посвящена забастовке на главном городском заводе Новочеркасска в 1962 году.
«Друзья, с радостью сообщаем, что фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в короткий список фильмов, номинированных на престижную премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в категории «Лучший неанглоязычный фильм»», — написал в своем аккаунте режиссер.
Главные роли в картине исполнили Юлия Высоцкая, Сергей Эрлиш, Юлия Бурова, Андрей Гусе и другие.
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