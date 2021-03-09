Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ

Фильм Кончаловского номинирован на европейскую премию 

Диана Товсепова 51 минуту назад
Фильм Кончаловского номинирован на европейскую премию
Фото: Кадр из фильма "Дорогие товарищи"
Сценарист и продюсер Андрей Кончаловский рассказал о новом статусе картины «Дорогие товарищи!». Его фильм номинировали на одну из самых значимых премий Европы BAFTA.
Историческая картина «Дорогие товарищи!» посвящена забастовке на главном городском заводе Новочеркасска в 1962 году.

«Друзья, с радостью сообщаем, что фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в короткий список фильмов, номинированных на престижную премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в категории «Лучший неанглоязычный фильм»», — написал в своем аккаунте режиссер.

Главные роли в картине исполнили Юлия Высоцкая, Сергей Эрлиш, Юлия Бурова, Андрей Гусе и другие.
Ранее "Рамблер" сообщал о
Видео дня. Нелепые ответы в шоу “Такси”
Фильмы , Юлия Бурова , Андрей Михалков-Кончаловский , Юлия Высоцкая
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Десять фактов о Безрукове, о которых мало кто знает
04:49
Десять фактов о Безрукове, о которых мало кто знает
Актеры
Восемь браков, а счастья нет: история звезды «Место встречи изменить нельзя»
07:45
Восемь браков, а счастья нет: история звезды «Место встречи изменить нельзя»
Актеры
Как изменились актеры «Молодежки»
07:13
Как изменились актеры «Молодежки»
Актеры
Что стало со звездами сериала «Зачарованные»
09:17
Что стало со звездами сериала «Зачарованные»
Сериалы
Как сложилась судьба звезды фильма «Три толстяка»
06:10
Как сложилась судьба звезды фильма «Три толстяка»
Актеры
Как изменились актеры фильма «Такси» спустя 23 года
08:22
Как изменились актеры фильма «Такси» спустя 23 года
Актеры
Детали «Царя скорпионов, которые заметили лишь взрослые
09:46
Детали «Царя скорпионов, которые заметили лишь взрослые
Фильмы
Где сейчас знаменитые участники «Фабрики звезд»
03:00
Где сейчас знаменитые участники «Фабрики звезд»
ТВ
Хорошие сериалы, которые уже вышли в этом году
10:13
Хорошие сериалы, которые уже вышли в этом году
Сериалы
В фильме «Гарри Поттер» обнаружен подлог
00:39
В фильме «Гарри Поттер» обнаружен подлог
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение