Фильм Кончаловского номинирован на европейскую премию 

«Друзья, с радостью сообщаем, что фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в короткий список фильмов, номинированных на престижную премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в категории «Лучший неанглоязычный фильм»», — написал в своем аккаунте режиссер.