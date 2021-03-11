Что смотреть в кино с 11 марта

Пять кинопремьер, которые выходят в прокат на этой неделе, в подборке "Рамблера".
“Супернова”
Сэм и Таскер живут вместе уже 20 лет. Вместе они решили отправиться в путешествие по Великобритании, посещая места из своего прошлого. Казалось бы, чудесное времяпрепровождение, но Таскер, страдающий от прогрессирующей деменции, хочет покончить с собой, но держит это в тайне от Сэма.
“Трафик”
В картине Николаса Джареки рассказываются пересекающиеся неожиданным образом истории трех людей. Торговец наркотиками организует контрабандную операцию запрещенного вещества между Канадой и США. Выздоравливающая от зависимости архитектор, которая пытается выяснить правду о причастности своего сына к наркотикам и о его загадочном исчезновении. А университетский профессор поражен неожиданной правдой о влиятельной фармацевтической компании, на которую работает: работодатель выпускает на рынок новый опасный препарат.
“Земля кочевников”
Френ 60 лет, из-за экономического кризиса лишившись работы, она потеряла все: деньги, дом Погрузив свои пожитки в фургон, она отправилась в путешествие по штатам Америки, подыскивая сезонные заработки. Теперь она ведет настоящую кочевую жизнь, в современном понимании.
“Изгоняющий дьявола. Врата”
Родители Стивена и Мишель много лет назад оставили друг друга. Мать вновь вышла замуж. Но если Мишель сумела поладить с отчимом и сводной сестрой Касли, то Стивен никак не может принять их. Становясь все более отстраненным и нервным, он начинает видеть мрачные картины из прошлого. И лишь столкнувшись с самыми страшными своими демонами, главный герой сможет узнать правду о своей семье.
“Только серьезные отношения”
Соня учится на режиссерском факультете, но все мысли ее лишь о студенте с актерского - Филиппе. Стараясь отвлечь Соню, подруга регистрирует ее в приложении для знакомств. Однако череда не слишком удачных свиданий приводит к тому, что в жизни героини наступает полнейший хаос. Чтобы помочь дочери, к ней приезжает отец, а затем и мама. Но и у них не все гладко. Соне предстоит разобраться со своими проблемами, воссоединить родителей и сдать сессию.