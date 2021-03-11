Что смотреть в кино с 11 марта

Пять кинопремьер, которые выходят в прокат на этой неделе, в подборке "Рамблера".

“Супернова”

Сэм и Таскер живут вместе уже 20 лет. Вместе они решили отправиться в путешествие по Великобритании, посещая места из своего прошлого. Казалось бы, чудесное времяпрепровождение, но Таскер, страдающий от прогрессирующей деменции, хочет покончить с собой, но держит это в тайне от Сэма.

“Трафик”

В картине Николаса Джареки рассказываются пересекающиеся неожиданным образом истории трех людей. Торговец наркотиками организует контрабандную операцию запрещенного вещества между Канадой и США. Выздоравливающая от зависимости архитектор, которая пытается выяснить правду о причастности своего сына к наркотикам и о его загадочном исчезновении. А университетский профессор поражен неожиданной правдой о влиятельной фармацевтической компании, на которую работает: работодатель выпускает на рынок новый опасный препарат.

“Земля кочевников”

Френ 60 лет, из-за экономического кризиса лишившись работы, она потеряла все: деньги, дом Погрузив свои пожитки в фургон, она отправилась в путешествие по штатам Америки, подыскивая сезонные заработки. Теперь она ведет настоящую кочевую жизнь, в современном понимании.

“Изгоняющий дьявола. Врата”

Родители Стивена и Мишель много лет назад оставили друг друга. Мать вновь вышла замуж. Но если Мишель сумела поладить с отчимом и сводной сестрой Касли, то Стивен никак не может принять их. Становясь все более отстраненным и нервным, он начинает видеть мрачные картины из прошлого. И лишь столкнувшись с самыми страшными своими демонами, главный герой сможет узнать правду о своей семье.

“Только серьезные отношения”