В российском городе на Масленице расстреляли чучело из танка

Пока ведущий мероприятия напоминает о технике безопасности, каскадеры с зажженными факелами подходят к соломенному чучелу и подносят к нему огонь. В этот момент подол у куклы вспыхивает и взрывается, а у одного из актеров загорается одежда. Он получил ожоги, однако его жизни ничто не угрожает.