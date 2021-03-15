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В российском городе на Масленице взорвалось чучело и попало на видео

Lenta.ru
22 часа назад
В российском городе на Масленице расстреляли чучело из танка
Фото: Lenta.ruLenta.ru
В городе Кингисеппе Ленинградской области во время празднования Масленицы взорвалось чучело, когда актеры стали поджигать его на глазах публики. Видео с места происшествия публикует РЕН ТВ.
Пока ведущий мероприятия напоминает о технике безопасности, каскадеры с зажженными факелами подходят к соломенному чучелу и подносят к нему огонь. В этот момент подол у куклы вспыхивает и взрывается, а у одного из актеров загорается одежда. Он получил ожоги, однако его жизни ничто не угрожает.
Как позднее рассказали изданию участники шоу, чучело облили бензином, затем установили и снова облили. В результате пары горючего стали улетучиваться, из-за чего и произошел взрыв. Получивший ожоги мужчина серьезно не пострадал, он успел откатиться по снегу и сбить с себя пламя. После инцидента шоу продолжилось.
Ранее очевидцы сняли на видео крупный пожар в торговом центре «Скала» в Самаре. В результате происшествия никто не пострадал.
Фильмы,Скала,РЕН ТВ,
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