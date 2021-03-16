Почему родителям нужно посмотреть сериал «Новенький» 

11 октября состоялась премьера нового телесериала под названием "Новенький" . В качестве режиссеров здесь выступили две молодые женщины — Оксана Барковская Ирина Гурьянова , которые ранее трудились в основном над документальными фильмами. "Рамблер" расскажет, почему киноленту стоит посмотреть тем, у кого есть дети.

В центре сюжета Максим — мальчик из богатой семьи, переехавший из Москвы. Из-за развода родителей старшекласснику пришлось оставить престижный московский лицей и перебраться в провинцию. За год обучения он мало того, что не нашел себе друзей, так еще и подвергся травле со стороны одноклассников. После дня рождения своей одной из одноклассниц, которая также является дочерью начальника полиции, Макс не возвращается домой. Его поиски не ведутся активно, так как отец в погонах боится за свою дочь.

В киноленте активно поднимается вопрос буллинга. Зачастую дети жестоки — это факт. Многие сталкивались с травлей одноклассников: или были на месте затравленных, или сами травили, или же сохраняли нейтралитет, наблюдая за происходящим со стороны.

В сериале показана значимость психолога и классного руководителя в жизни учеников, так как большую часть времени с ребенком проводят именно они. Значимость всего педагогического состава школ огромная. Их роль в воспитании детей на порядок выше, чем родителей. Они не только дают знания, но и учат морали. Не зря классный руководитель преподает литературу. Реакция на девиантное поведение учеников должна быть молниеносной, а происходит совершенно обратное. Самое ужасное, что травле может быть подвержен и сам учитель.

Буллеры и те, кого буллят, могут быть разными людьми. Травить могут по различным поводам: и за социальный статус, и за индивидуальную значимость, и за внешность. Список может быть бесконечным. Создатели сериала советуют не бояться менять школу, не бояться посетить с ребенком психолога. Картина напоминает, что нужно строить доверительные отношения с наследниками, больше говорить с ними, понимать их.

Сериал очень хорошо показывает ту часть жизни школы, которую многие родители не хотят замечать. Надо понять, что травля и любые её проявление — это не нормально! В школе дети должны учиться, думать о будущем, развиваться, а не возвышаться перед другими, унижая слабых.