Путин поддержал идею создания фильма о сестре милосердия 

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания фильма про легендарную сестру милосердия Дашу Севастопольскую, героиню первой обороны Севастополя в Крымскую войну 1853–1856 годов. Соответствующее предложение было озвучено представителями общественности Крыма и Севастополя в ходе общения с главой государства по видеосвязи, передает РИА Новости.
«Даша Севастопольская прославила свое имя не только тем, что помогала нашим раненым — она прославила свое имя тем, что она помогала всем раненым, вне зависимости от принадлежности к той армии, которая воевала на нашей земле. Она собирала и раненых российских солдат, и раненых солдат неприятеля. И это особая страница в военной истории и в гуманитарной стороне военных конфликтов. И конечно, это хорошая идея, сделать такой фильм. Мы обязательно с коллегами из Минкультуры об этом поговорим»,
— сказал Путин.
Дарья Михайлова вошла в историю под именем Даша Севастопольская. За свою смелость и бескорыстный труд она была награждена Николаем I золотой медалью на Владимирской ленте «За усердие».
Ранее «Рамблер» писал о том, что Шукшина высказалась о Серебрякове.