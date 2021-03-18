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Путин поддержал идею создания фильма о сестре милосердия 

Мария Грибова 7 часов назад
Путин поддержал идею создания фильма о сестре милосердия
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания фильма про легендарную сестру милосердия Дашу Севастопольскую, героиню первой обороны Севастополя в Крымскую войну 1853–1856 годов. Соответствующее предложение было озвучено представителями общественности Крыма и Севастополя в ходе общения с главой государства по видеосвязи, передает РИА Новости.

«Даша Севастопольская прославила свое имя не только тем, что помогала нашим раненым — она прославила свое имя тем, что она помогала всем раненым, вне зависимости от принадлежности к той армии, которая воевала на нашей земле. Она собирала и раненых российских солдат, и раненых солдат неприятеля. И это особая страница в военной истории и в гуманитарной стороне военных конфликтов. И конечно, это хорошая идея, сделать такой фильм. Мы обязательно с коллегами из Минкультуры об этом поговорим»,

— сказал Путин.
Дарья Михайлова вошла в историю под именем Даша Севастопольская. За свою смелость и бескорыстный труд она была награждена Николаем I золотой медалью на Владимирской ленте «За усердие».
Ранее «Рамблер» писал о том, что Шукшина высказалась о Серебрякове.
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Фильмы , Дарья Михайлова , Владимир Путин , Минкультуры , РИА Новости
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