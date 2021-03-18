Путин поддержал идею создания фильма о сестре милосердия 

«Даша Севастопольская прославила свое имя не только тем, что помогала нашим раненым — она прославила свое имя тем, что она помогала всем раненым, вне зависимости от принадлежности к той армии, которая воевала на нашей земле. Она собирала и раненых российских солдат, и раненых солдат неприятеля. И это особая страница в военной истории и в гуманитарной стороне военных конфликтов. И конечно, это хорошая идея, сделать такой фильм. Мы обязательно с коллегами из Минкультуры об этом поговорим»,