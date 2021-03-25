«Позвали обратно звездных «старичков»: стал известен канал, на котором будут показывать «Дом-2»

В декабре 2020 года объявило о своем закрытии после шестнадцати лет эфира реалити-шоу «Дом 2». Многие гадали, продолжит ли проект свое существование на другой платформе или его действительно закрыли навсегда. «Уже в середине-конце апреля новые выпуски 'Дома 2» появятся на канале «Ю». Ходят слухи, что на работу выйдут и всем известные ведущие. Естественно, проект не стартанет с высокими цифрами, если там будут только «зеленые» участники, поэтому позвали звездных «старичков», — сообщил StarHit
источник. Ранее Валерий Комиссаров, продюсер и создатель «Дома 2», заявил, что готов выкупить проект у ТНТ.
Тогда он отметил, что хочет вернуть былую «телестройку» и поднять рейтинги проекта.