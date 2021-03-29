ВОЗ описала путь коронавируса от летучих мышей к людям

МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) описали путь вызвавшего мировую пандемию коронавируса от летучих мышей к человеку.

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Как пишет агентство Associated Press, они считают наиболее вероятной версию передачи инфекции людям через другие виды животных.

В докладе ВОЗ говорится, что этот вирус находили у броненосцев, норок и кошек. Эти и другие животные и могли перенести вирус человеку.

При этом версия о том, что пандемия является результатом утечки материала из лаборатории, в ВОЗ называют маловероятной и предлагают ее не расследовать.

Другим вариантам передачи вируса к человеку эксперты организации рекомендуют продолжать с исследованием.