ВОЗ описала путь коронавируса от летучих мышей к людям

Как пишет агентство Associated Press, они считают наиболее вероятной версию передачи инфекции людям через другие виды животных.
В докладе ВОЗ говорится, что этот вирус находили у броненосцев, норок и кошек. Эти и другие животные и могли перенести вирус человеку.
При этом версия о том, что пандемия является результатом утечки материала из лаборатории, в ВОЗ называют маловероятной и предлагают ее не расследовать.
Другим вариантам передачи вируса к человеку эксперты организации рекомендуют продолжать с исследованием.
Как отмечает агентство, предоставленный журналистам доклад является только предварительной версией документа. Итоговый вариант опубликуют в течение нескольких дней.