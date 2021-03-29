Началась реконструкция кинотеатра «Патриот»

24 марта начались работы по реконструкции советского кинотеатра «Патриот», который долгое время был закрыт для посетителей из-за ветхого состояния здания. Девелоперская компания ADG group получила разрешение Мосгосстройнадзора и приступила к работам на очередном объекте, который является частью масштабного проекта сети районных центров «Место встречи». После реконструкции новый районный центр, расположенный по адресу ул. Саляма Адиля, 4, станет центром притяжения для жителей района Хорошёво-Мнёвники.

Фото: Префектура САО города Москвы Префектура САО города Москвы

В современном многофункциональном районном центре «Место встречи Патриот» местные жители смогут получить качественную культурно-развлекательную программу и расширенную ритейл-составляющую. В «Патриот» будут приходить, чтобы встретиться с друзьями, провести время всей семьей, сходив в кино или поучаствовав в многочисленных акциях и развлекательных мероприятиях районного центра, купить свежие продукты и все самое необходимое для дома, а также починить и почистить вещи. Жители также смогут посетить спортивную секцию или принять участие в творческих мастерских, а также отвести ребенка на занятия в детский образовательный клуб. На крыше будет оборудована благоустроенная терраса с летним кинозалом, зонами для отдыха и уютным кафе.

В районном центре «Место встречи Патриот» откроется супермаркет с собственной пекарней и широким выбором свежих овощей и фруктов.

Также здесь появится фуд-холл с разнообразными гастрономическими концепциями, где посетители смогут вкусно пообедать и провести время с друзьями. В районном центре будут представлены магазины одежды, детских товаров, косметики и парфюмерии, товаров для дома и творчества и других категорий. Гости смогут воспользоваться услугами салона связи и банка, аптеки и оптики, посетить салон красоты, починить и почистить вещи в доме быта.

Историческая функция кинопоказа будет восстановлена в новом, современном качестве: в районном центре появится многозальный кинотеатр с современными технологиями кинопоказа и звукового оснащения.

Кинотеатр «Патриот» был построен в 1959 году по типовому плану. Тогда он заметно выделялся на фоне деревянных зданий, а также стал культурным центром района. В начале 90-х кинотеатр пришел в упадок, а затем его закрыли, так как здание перестало отвечать базовым требованиям пожарной безопасности и нуждалось в кардинальном переоснащении.

Обновленное здание будет сконструировано с использованием самых передовых технологий и материалов с точки зрения безопасности. Его проект был предложен британским архитектурным бюро Аманды Ливит и адаптирован российскими проектировщиками. Согласно проекту, обновленный районный центр будет иметь обтекаемый фасад, облицованный керамическими панелями. Широкое витражное остекление позволит наполнять светом внутреннее пространство районного центра в утренние и обеденные часы. В вечернее время здание будет подсвечиваться.

Районный центр «Место встречи Патриот» сохранит историческое название и историческую вывеску — оригинальная надпись будет отсканирована в 3D и воспроизведена в современных материалах.