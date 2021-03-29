Что смотреть в кино с 1 апреля

Подборка самых громких премьер недели в материале "Рамблера".
"Майор Гром: Чумной доктор"
Игорь Гром — известный всему Петербургу майор полиции, отличающийся своим непримиримым отношением к преступникам. Он неподкупен, обладает аналитическим складом ума и недюжинной силой. Кажется, ему под силу справиться с любым злодеем. Но однажды Грому приходится столкнуться с преступником по прозвищу Чумной Доктор, который оказывается куда более беспринципным, чем все преступники, которых до сих пор встречал майор.
"Ученик экзорциста"
Новичок-священник, поступивший на практику в школу экзорцистов, в первый же день сталкивается с очень сложным случаем одержимости. С помощью опытного наставника ему предстоит разобраться с собственными внутренними демонами и понять, почему одержимых людей и экзорцистов становится все больше.
"Исход"
Мир недалекого будущего после катастрофы. В руках молодого человека по имени Коннор оказывается старая видеокассета, на которой он находит доказательство существования портала, ведущего в рай. Он отправляется в путешествие, чтобы найти этот портал. Дорога к счастью не обещает быть легкой.