3 фильма, которые помогут пережить расставание

В то время как одни тяжело переживают разрыв, закрываясь в себе, другие стараются извлечь пользу из расставания и начать жизнь с чистого листа. К какой бы категории вы не относились, хороший фильм может помочь избавиться от горького послевкусия ушедшей любви. Подробнее о таких картинах - в материале "Рамблера".

"Фанатик", 2000

Кадр из фильма "Фанатик"

Роб Гордон владеет магазином виниловых пластинок и каждый день проводит в своем укромном мире музыки. Его будни ничем не отличаются друг от друга до тех пор, пока его возлюбленная Лора не уходит к другому. Девушка устала от однообразной жизни Роба и от того, что в этой жизни нет цели. Разрыв приводит героя в ужас, и он решает найти пять бывших возлюбленных, чтобы понять, что он делает не так.

"Валентинка", 2010

Кадр из фильма "Валентинка"

Роман героев закрутился стремительно: они без памяти влюбились друг в друга и были уверены, что их ждет светлое будущее. Но все сложилось иначе: спустя годы супруги разучились слышать друг друга - они постоянно конфликтуют, раздражаются по мелочам и больше не могут найти общий язык. Разматывая запутанный клубок взаимоотношений, Дин и Синди пытаются выяснить - как и в какой момент светлое чувство любви ушло раз и навсегда.

"Кто-кто классный", 2019

Кадр из фильма "Кто-то классный"