«Это прямо испанский стыд»: Шведов рассказал о своей работе с Ходченковой

Актер Денис Шведов очень востребован и популярен. Так получилось, что в короткое время вышло много проектов, в которых был задействован артист. Однако далеко не всеми своими работами он остался доволен. Так, в новом интервью в YouTube-шоу «Откройте, Давид!» Денис Шведов признался, что своим главным профессиона льным промах ом считает работу в фильме «Авантюристы».

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Отметим, что в этом фильме Денис Шведов играл вместе с известной актрисой, одной из самых привлекательных женщин отечественного кинематографа Светланой Ходченковой. Но, по всей видимости, даже это обстоятельство не смогло сгладить неприятные впечатления артиста.

«Это прямо испанский стыд. Объясню почему. Фильм рождается на монтаже. Так вот, когда мы снимали, все, что было вокруг — партнеры, Мальта, иностранная группа, которая работает по щелчку, — все прекрасно. Но сценарий и какие-то дополнительные аспекты... Я считал просто минуты до момента, когда все это закончится», - рассказал Денис Шведов.

А не так давно актер отметился в экстремальном шоу «Последний герой». Он не стал победителем, но продержался на телепроекте довольно продолжительное время. Актер признался, что решился на съемки, чтобы проверить самого себя и чтобы отвлечься от привычного ритма жизни.

«Естественно, я вспоминал о семье, скучал. Все остальное как отрезало. Я существовал мыслями — как сегодня прожить, как остаться на острове — и все. У меня получилось внутренне остановиться, замедлить безумный ритм столичной жизни», - объяснил актер.

По словам Дениса Шведова, самым сложным оказалось не само выживание, а общение с другими людьми в экстремальных обстоятельствах. Артист признался, что пережил настолько сильные эмоции, что даже у него выработалась вредная привычка.