Кинотеатр «Художественный» открывается после длительной реставрации

После семилетней реставрации в Москве, 9 апреля, открывается кинотеатр «Художественный». Об этом сообщил программный директор кинотеатра Стас Тыркин в ходе пресс-конференции.

«Сегодня мы объявляем дату открытия — это произойдет через неделю, 9 апреля. Кинотеатр станет доступен для публики. Это пространство будет открыто для посещения не только для тех, кто пришел смотреть кино, но и для тех, кто просто оказался в центре города и хотел здесь побывать. Через неделю будет такая возможность. Кинотеатр будет работать ежедневно с 9:00 до 3:00», — сказал Тыркин.

Отмечается, что 9 апреля в кинотеатре пройдет российская премьера фильма «Отец», а 10 апреля состоится спецпоказ фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин».

Билеты появятся в продаже на сайте кинотеатра 5 апреля в 14:00.

Кинотеатр «Художественный» является самым известным кинотеатром российской и советской эпохи. Данный проект является действительно уникальным. Первоначально здание «электро-театра» было построено в 1909 году по проекту архитектора Николая Благовещенского. «Художественный» был одним из первых кинотеатров, открывшихся в Москве в начале ХХ века, а заказчиком строительства был предприниматель Альберт Брокш.

«Художественный» обладает особой ценностью — уникальным статусом старейшего кинотеатра Москвы и наследия Федора Шехтеля . Расположенный на пересечении двух бульваров в центре столицы, кинотеатр является одним из узнаваемых символов Москвы и любимым кинотеатром нескольких поколений москвичей.

Кинотеатр был закрыт 30 января 2014 года, а с февраля 2014 года он находился на реконструкции. С осени 2019 года реставрацию вела команда Сбера, за последние 5 лет высоко зарекомендовавшая себя при реализации строительных проектов.

Старший вице-президент Сбера Татьяна Доброхвалова:

«Сбер полностью отреставрировал легендарный кинотеатр «Художественный», чтобы вернуть жителям Москвы и гостям столицы одно из самых любимых многими поколениями мест. Открытие старейшего кинотеатра уже сейчас является одним из самых ожидаемых событий культурной жизни столицы.