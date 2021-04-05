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Как снимались постельные сцены в советском "Экипаже"

Мира Маркина
3 часа назад
Интимные сцены в советских фильмах были поводом для бесчисленных разногласий. Одни порицали их и даже оскорбляли актеров, решивших раздеться перед камерой, другие же относились к легкой эротике спокойно, считая, что искусство не терпит ограничений.
Постельную сцена в киноленте Александра Митты "Экипаж" можно назвать одной из самых чувственных в кинематографе СССР. Но и она далась режиссеру и артистам непросто. Подробнее об этом - в материале "Рамблера".
Изначально роль стюардессы Тамары должна была исполнить Елена Проклова - другую актрису на эту. роль Митта даже не рассматривал. Вот только Проклова ответила решительным отказом. По одной из версий, у нее было слишком много работы в театре. Другая гласит - артистка считала такую роль несовместимой со званием комсомолки.
А вот у студентки театрального училища Александры Яковлевой, которая в итоге сыграла Тамару, предрассудков на этот счет не было. Как ни странно, 23-летней актрисе не составило труда оголиться во время съемок, чего не скажешь о ее партнере – 34-летнем Леониде Филатове.
Кадр из фильма "Экипаж"
В обычной жизни артист был довольно скромным и замкнутым человеком. Кроме того, он был верен своей жене и лечь в постель с другой даже ради роли для него было крайне сложно. Филатов отказывался поступиться принципами и лег в постель в джинсах, хотя Митта потратил уйму времени на то, чтобы заставить его раздеться. Пока Яковлева лежала рядом с партнером обнаженной, он оставался в одежде.
Из-за цензуры режиссеру приходилось снимать эротические сцены по ночам. Но начальство Митты все равно узнало о проделках режиссера и вырезало почти все пикантные кадры, оставив лишь 20% от изначально снятого материала. Однако зрителям хватило и этого: внезапно Филатов стал секс-символом СССР, а Митта еще долго получал письма возмущенных моралистов.
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