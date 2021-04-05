Как снимались постельные сцены в советском "Экипаже"

Интимные сцены в советских фильмах были поводом для бесчисленных разногласий. Одни порицали их и даже оскорбляли актеров, решивших раздеться перед камерой, другие же относились к легкой эротике спокойно, считая, что искусство не терпит ограничений.

В обычной жизни артист был довольно скромным и замкнутым человеком. Кроме того, он был верен своей жене и лечь в постель с другой даже ради роли для него было крайне сложно. Филатов отказывался поступиться принципами и лег в постель в джинсах, хотя Митта потратил уйму времени на то, чтобы заставить его раздеться. Пока Яковлева лежала рядом с партнером обнаженной, он оставался в одежде.