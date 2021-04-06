Четыре нелепых клише, которые можно встретить даже в хорошем хорроре

Любители фильмов ужасов неспроста жалуются на то, что с каждым годом хорроры становятся все примитивнее и примитивнее. Дело в том, что даже популярные современные режиссеры продолжают пользоваться приемами, которые изобрели их коллеги 30 и более лет назад. Подробнее о самых заезженных клише - в материале "Рамблера".

Жуткие дети

Кадр из фильма "Омен"

В реальной жизни не так просто встретить малышей, которые одним своим взглядом испугают до глубины души. Однако, если верить создателям хорроров, такие дети сплошь и рядом.

Простаки-злодеи

Кадр из фильма "Оно"

Большую часть фильма режиссеры пытаются убедить зрителей в могуществе и непобедимости главного злодея. И лишь в самом конце появляется персонаж, который уничтожает антагониста за пару минут. Нередко этим спасителем оказывается ребенок - как это было, например, в фильме "Оно".

Демоны в зеркалах

Кадр из фильма "Амитивилль 1992: Вопрос времени"

Если главный герой хоррора смотрится в зеркало, можно смело предположить, что спустя несколько секунд в отражении появится чудовище. Это, пожалуй, одно из самых излюбленных клише режиссеров.

Дом с приведениями - лучшее вложение

Кадр из фильма "Ужас Амитивилля"