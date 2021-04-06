Четыре нелепых клише, которые можно встретить даже в хорошем хорроре

Любители фильмов ужасов неспроста жалуются на то, что с каждым годом хорроры становятся все примитивнее и примитивнее. Дело в том, что даже популярные современные режиссеры продолжают пользоваться приемами, которые изобрели их коллеги 30 и более лет назад. Подробнее о самых заезженных клише - в материале "Рамблера".
Жуткие дети
В реальной жизни не так просто встретить малышей, которые одним своим взглядом испугают до глубины души. Однако, если верить создателям хорроров, такие дети сплошь и рядом.
Простаки-злодеи
Большую часть фильма режиссеры пытаются убедить зрителей в могуществе и непобедимости главного злодея. И лишь в самом конце появляется персонаж, который уничтожает антагониста за пару минут. Нередко этим спасителем оказывается ребенок - как это было, например, в фильме "Оно".
Демоны в зеркалах
Кадр из фильма "Амитивилль 1992: Вопрос времени"
Если главный герой хоррора смотрится в зеркало, можно смело предположить, что спустя несколько секунд в отражении появится чудовище. Это, пожалуй, одно из самых излюбленных клише режиссеров.
Дом с приведениями - лучшее вложение
Кадр из фильма "Ужас Амитивилля"
Десятки (если не сотни) ужастиков начинаются с того, что благополучная семья переезжает в новый дом. Герои покупают недвижимость за гроши, ведь она имеет дурную славу - здесь либо обитают привидения, либо было совершенно страшное убийство. Однако персонажи не придают этому значения и, разумеется, очень зря.