Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Почта

Билл Мюррей вспомнил, как его обманом привели в фильм «Охотники за привидениями — 2»

Teleprogramma.pro
6 часов назад
70-летняя легенда Голливуда Билл Мюррей вернулся в кинофраншизу «Охотники за привидениями» — он появится в фильме «Наследники», который должен выйти в ноябре 2021 года, в своей культовой роли доктор Питера Вэнкмана. В новом интервью актер рассказал, что не смог пропустить ни одной части франшизы (даже в фильме с женским составом и Крисом Хемсвортом появился), но вот во вторую часть, вышедшую в 1989 году, его привели обманом. Мужчина рассказал, что очень не хотел принимать участие в сиквеле и считал его ненужным.
Билл Мюррей вспомнил, как его обманом привели в фильм «Охотники за привидениями — 2»
Фото: teleprogramma.proteleprogramma.pro
«Я думал, что единственная причина, по которой кому-то понадобится еще один фильм, — это просто заработать денег. И я был, вероятно, самым незаинтересованным. Но меня все равно кто-то перехитрил»,
— рассказал Билл изданию Collider.
Он вспомнил, что создатели картины собрали всех актеров оригинального фильма вместе, и им было так весело, что, когда прозвучала идея снять продолжение, она показалась просто замечательной.
«Я подумал: «Святая корова, у нас все получится», — вспоминает Мюррей. — В итоге получилась не та история, которую они написали. В сиквел нас заполучили под ложным предлогом. У Гарольда (Рамиса, актера и сценариста картины. — Прим. авт.) была отличная идея, но к тому времени, как мы приступили к съемкам, я появился на площадке и подумал: «Что это, черт возьми? Что это такое?» Но мы уже снимали, поэтому нужно было придумать, как заставить это работать».
Актер подчеркнул, что первая часть нравится ему больше, чем вторая, и снимать ее было гораздо веселее. Стоит отметить, что сиквел не провалился в прокате, но, как это часто бывает, произвел уже не такой фурор, как первая часть.
Фильмы,Охотники за привидениями 2,Наследники,Охотники за привидениями,Билл Мюррей,Крис Хемсворт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители