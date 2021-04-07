Билл Мюррей вспомнил, как его обманом привели в фильм «Охотники за привидениями — 2»

Он вспомнил, что создатели картины собрали всех актеров оригинального фильма вместе, и им было так весело, что, когда прозвучала идея снять продолжение, она показалась просто замечательной.

Актер подчеркнул, что первая часть нравится ему больше, чем вторая, и снимать ее было гораздо веселее. Стоит отметить, что сиквел не провалился в прокате, но, как это часто бывает, произвел уже не такой фурор, как первая часть.