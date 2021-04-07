Билл Мюррей вспомнил, как его обманом привели в фильм «Охотники за привидениями — 2»

70-летняя легенда Голливуда Билл Мюррей
вернулся в кинофраншизу «Охотники за привидениями» — он появится в фильме «Наследники», который должен выйти в ноябре 2021 года, в своей культовой роли доктор Питера Вэнкмана. В новом интервью актер рассказал, что не смог пропустить ни одной части франшизы (даже в фильме с женским составом и Крисом Хемсвортом
появился), но вот во вторую часть, вышедшую в 1989 году, его привели обманом. Мужчина рассказал, что очень не хотел принимать участие в сиквеле и считал его ненужным.