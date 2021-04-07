Почему нужно увидеть новый корейский хит, получивший шесть номинаций на "Оскар"

8 апреля в российский прокат выходит корейская драма "Минари" от режиссера Ли Айзека Чуна. Кинолента произвела фурор на фестивале "Сандэнс", а теперь претендует аж на шесть "Оскаров". Почему история корейских эмигрантов придется по душе даже самому искушенному зрителю - расскажет "Рамблер".

Во главе всего - мечта

Корейский эмигрант Джейкоб вместе с семьей переезжает из Калифорнии в Арканзас. Мужчина намерен исполнить свою мечту - стать настоящим американским фермером. Для этого он покупает участок земли и начинает выращивать на нем продукты для корейских блюд. Но путь к заветной цели оказывается по меньшей мере тернист: герои трудятся изо всех сил, но денег по-прежнему не хватает. К тому же у младшего сына Дэвида проблемы с сердцем. И это далеко не все неурядицы, с которыми предстоит столкнуться героям.

"Минари" является совершенно универсальной историей по причине того, что национальность героев и их место жительства не играют особой роли. Это фильм об эмигрантах, коих миллионы, которые жаждут лучшей жизни.

Семейные ценности

По словам режиссера, сюжет картины частично основан на его собственной биографии. Оттого неудивительно, что многие сцены неизменно трогают до глубины души. Например, эпизод, в котором дети, наблюдая за ссорящимися родителями, кидают в них бумажные самолетики с просьбой помириться.

Кроме того, умиляют сцены общения Дэвида с его бесшабашной бабушкой. Наблюдая за этими героями, невольно вспоминаешь моменты общения с дальними родственниками, и это вызывает приятную ностальгию.

Визуальная часть