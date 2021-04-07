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Фильмы, из-за которых актеры завершили карьеру

Елизавета Назарова
3 часа назад
Многие актеры уходят из кино, если разочаровываются в этой индустрии. Одни не могут спроситься со славой, другим профессия кажется очень сложной, а третьи не справляются со сложной стрессовой работой.
Очень часто толчком к тому, чтобы покинуть кинематограф, служат съемки в одном определенном фильме. При этом, зрители могут его любить и считать, что актер великолепно справился на площадке, но то, что происходит за кадром и на съемочной площадке всегда остается загадкой для зрителей.
Смотрите видео, где рассказывается о фильмах, которые настолько разочаровали актеров, что они решили покинуть профессию.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Сталлоне снимет фильм про братьев Кличко.
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