Фильмы, из-за которых актеры завершили карьеру

Многие актеры уходят из кино, если разочаровываются в этой индустрии. Одни не могут спроситься со славой, другим профессия кажется очень сложной, а третьи не справляются со сложной стрессовой работой.

Очень часто толчком к тому, чтобы покинуть кинематограф, служат съемки в одном определенном фильме. При этом, зрители могут его любить и считать, что актер великолепно справился на площадке, но то, что происходит за кадром и на съемочной площадке всегда остается загадкой для зрителей.