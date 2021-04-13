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Скандальные картины, уничтожившие репутацию реальных людей

Мира Маркина
2 часа назад
Картины, основанные на реальных событиях, доставили немало неприятностей людям, о которых в этих фильмах рассказывается. Подробнее о кинолентах, разрушивших не одну репутацию - в материале "Рамблера".
Скандальные картины, уничтожившие репутацию реальных людей
Фото: Кадр из фильма "Игра в имитацию"Кадр из фильма "Игра в имитацию"

"Игра в имитацию", 2014

Кадр из фильма "Игра в имитацию"
Картина была раскритикована за искажение задокументированных фактов и искажение образа главного героя - Алана Тьюринга. Однако больше других пострадал даже не Тьюринг, а коммандер Алистер Деннистон. В фильме глава отдела криптографии саркастично относится к дешифровщикам и регулярно мешает команде Тьюринга.
После просмотра фильма наследники Деннистона написали открытое письмо в газету, выразив несогласие с увиденным в фильме. По их словам, коммандер подлецом не был. В ответ на это сценарист принес свои извинения и публично признал Деннистона героем Британской империи.

"Нокдаун", 2005

Кадр из фильма "Нокдаун"
В фильме Рона Ховарда чемпион мира Макс Бэр предстает типичным голливудским злодеем, которому ничего не стоит убить соперника на ринге и даже получить от этого удовольствие. В реальной жизни Макс действительно забил до смерти Фрэнки Кэмпбелла, но затем он до конца своих дней мучился от осознания содеянного, а также выплачивал деньги семье погибшего.

"Бонни и Клайд", 1967

Кадр из фильма "Бонни и Клайд"
Криминальный байопик демонстрирует полицейских в не самом выгодном свете: в глазах режиссера они выглядят глупыми и безжалостными. В частности, пострадала репутация рейнджера Фрэнка Хэймера, чей экранный образ был максимально далек от его настоящего морального облика. Мужчину так расстроила картина, что он пригрозил кинокомпании судом. В конечном счете, скандал удалось решить посредством внесудебных договоренностей и компенсаций.
Фильмы,Бонни и Клайд,Нокдаун,Алан Тьюринг,Рон Ховард,
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