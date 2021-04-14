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Фильмы, которые погубили репутацию реальных людей

Мария Грибова
3 часа назад
Иногда в фильмы, основанные на реальных событиях, режиссеры добавляют что-то от себя, чтобы картина была интереснее. А бывает, что они просто могут упустить какие-то важные факты, которые бы кардинально поменяли мнение зрителей о том или ином персонаже. «Рамблер» расскажет о случаях, когда фильмы разрушили репутацию реальных людей.

«В центре внимания»

Кадр из фильма «В центре внимания»
Фильм рассказывает про журналистов, которые хотят вывести на чистую воду священников, домогавшихся детей несовершеннолетнего возраста. Попечитель одной из школ Бостона Джек Данн, роль которого исполнил Гэри Гэлон, появляется в картине лишь в нескольких эпизодах. По сюжету,. он выступал в защиту и пытался оправдать извращенцев. А в реальной жизни Данн, наоборот, оказал содействие журналистам и правозащитникам. Продюсеры, в свою очередь, принесли ему официальные извинения и сделали пожертвование в благотворительный фонд Данна.

«Игра в имитацию»

Кадр из фильма «Игра в имитацию»
Биографический фильм рассказывает историю отца информатики и современной криптоаналитики Алана Тьюринга. По сюжету, коммандер Алистер Деннистон, роль которого исполнил Чарльз Дэнс, неуважительно относился к труду дешифровщиков и всячески ставил палки в колеса команде Тьюринга. По мнению наследников Деннистона, коммандер вовсе не заслуживает репутации злодея, поэтому они написали открытое письмо в газету с выражением несогласия с увиденным в картине. После этого сценаристу фильма пришлось публично признать Деннистона героем Британской империи.

«Социальная сеть»

Кадр из фильма «Социальная сеть»
Фильм рассказывает историю молодого Марка Цукерберга, роль которого исполнил Джесси Айзенберг, и появления социальной сети Facebook. Сам Цукерберг остался недоволен картиной и заявил, что режиссер поторопился снимать подобное кино еще при жизни программиста, поскольку некоторые факты, по его мнению, являются спорными.
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