Фильмы, которые погубили репутацию реальных людей

Иногда в фильмы, основанные на реальных событиях, режиссеры добавляют что-то от себя, чтобы картина была интереснее. А бывает, что они просто могут упустить какие-то важные факты, которые бы кардинально поменяли мнение зрителей о том или ином персонаже. «Рамблер» расскажет о случаях, когда фильмы разрушили репутацию реальных людей.