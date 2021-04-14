Фильмы, которые погубили репутацию реальных людей

Фильм рассказывает про журналистов, которые хотят вывести на чистую воду священников, домогавшихся детей несовершеннолетнего возраста. Попечитель одной из школ Бостона Джек Данн
, роль которого исполнил Гэри Гэлон
, появляется в картине лишь в нескольких эпизодах. По сюжету,. он выступал в защиту и пытался оправдать извращенцев. А в реальной жизни Данн, наоборот, оказал содействие журналистам и правозащитникам. Продюсеры, в свою очередь, принесли ему официальные извинения и сделали пожертвование в благотворительный фонд Данна.