Фильмы про алкоголь, которые заставят бросить пить

Существует множество вариантов, чтобы расслабиться, но употребление алкоголя до сих пор считается самым популярным. Безопасная норма спиртного настолько мала (не более бокала), что "Рамблер" решил собрать несколько фильмов, которые помогут бросить пить.

Фото: кадр из фильма "Еще по одной" кадр из фильма "Еще по одной"

"Еще по одной"

кадр из фильма "Еще по одной"

Сорокалетние преподаватели собираются за столом, чтобы отпраздновать день рождение товарища. В какой-то момент беседа заходит не в то русло: мужчины осознают, что потеряли жизненные ориентиры.

Поэтому они решают проверить научную теорию о том, что человек с рождения страдает от нехватки алкоголя. Им кажется, что стать по-настоящему счастливым можно, если эту нехватку постоянно восполнять.

Друзья договариваются наблюдать, как употребление спиртного скажется на их работе и личной жизни. Но, конечно, все идет не по плану.

"В хлам"

кадр из фильма "В хлам"

Это история о том, как человек постепенно достигает дна и пытается от этого дна оттолкнуться. В фильма показана жизнь пары алкоголиков, которые образуют собой порочный круг. Когда из него пытается выбраться один, другой "затягивает" обратно.

Сначала главная героиня отрицает проблему, хотя скрывать ее становится все труднее, нелепые ситуации возникают все чаще, а вранья становится все больше и образует снежный ком.

Алкоголь разрушает ее социально приемлемую жизнь, а трезвость разрушает брак. В конце режиссер оставляет перед зрителем вопрос: вынырнет ли главная героиня из бездны или окунется в нее?

"Пьянь"

кадр из фильма "Пьянь"

Фильм снят по автобиографическому сценарию писателя Чарльза Буковски. Главный герой живет маргинальной жизнью, а его поступками в большей степени руководят инстинкты, а не разум.

Режиссер представляет нам главного персонажа как героя отрицательного. Однако иногда тяга к разрушительству (в том числе, собственной жизни) — это часть личности, а не приобретенное последствие тяжелой жизни. Обычно такие люди испытывают удовольствие от ужасов подобного быта и видят в нем поэзию.