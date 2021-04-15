За что фильм “Алешкина любовь” называли крамольным

Быков совершенно не считал себя романтическим героем, поэтому, когда режиссеры-дебютанты Семен Туманов
и Георгий Щукин
предложили ему сыграть героя, который должен завоевать сердце неприступной красавицы, актер категорически отказался. Во-первых, он заявил, что Ромео из него точно не выйдет, а во-вторых, сам Быков на 11 лет был старше своего экранного героя: Алеше по сценарию 20 лет, актеру же на тот момент уже исполнился 31 год.
Справедливости ради надо отметить, что Быков не был единственным претендентом на главную роль, конкуренцию ему составили Леонид Харитонов
и Леонид Куравлев
. Но худсовет не утвердил их кандидатуры. В итоге режиссерам удалось договориться с Быковым, он согласился на пробы и получил роль, с которой справился блестяще. На месте Алеши трудно представить какого-то другого актера, настолько Быков был убедителен. Он словно играл самого себя: обаятельного, трогательного, доброго и скромного молодого человека, чья открытость растопила лед даже самой неприступной красавицы.
Чистая и трогательная история пленила зрителей, которые высоко оценили фильм, в отличие от критиков и чиновников. Они разнесли “Алешкину любовь” в пух и прах, заявив, что фильм совершенно оторван от действительности, он безыдейный. Указывали и на идеологические недостатки картины, отмечая, что геологи-буровики, показанные в фильме, никак не соотносятся с настоящим обликом рабочей молодежи, тяжелые трудовые будни геологов, по мнению чиновников, не были показаны в полном объеме, да и вообще ничего поучительного в фильме нет. Договорились в итоге до того, что картину назвали крамольной.