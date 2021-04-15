За что фильм “Алешкина любовь” называли крамольным

Чистая и трогательная история пленила зрителей, которые высоко оценили фильм, в отличие от критиков и чиновников. Они разнесли “Алешкину любовь” в пух и прах, заявив, что фильм совершенно оторван от действительности, он безыдейный. Указывали и на идеологические недостатки картины, отмечая, что геологи-буровики, показанные в фильме, никак не соотносятся с настоящим обликом рабочей молодежи, тяжелые трудовые будни геологов, по мнению чиновников, не были показаны в полном объеме, да и вообще ничего поучительного в фильме нет. Договорились в итоге до того, что картину назвали крамольной.