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За что фильм “Алешкина любовь” называли крамольным и требовали запретить

Александра Нечаева
2 часа назад
В фильме “Алешкина любовь” актер Леонид Быков сыграл одну из своих лучших ролей. При этом от роли Алеши актер долго отказывался, а сама картина была подвергнута жесткой критике и даже названа крамольной. О том, почему фильм требовали запретить к выходу на экраны и почему Быков не хотел сниматься, читайте в материале “Рамблера”.
За что фильм “Алешкина любовь” называли крамольным
Фото: Кадр из фильма "Алешкина любовь"Кадр из фильма "Алешкина любовь"
Быков совершенно не считал себя романтическим героем, поэтому, когда режиссеры-дебютанты Семен Туманов и Георгий Щукин предложили ему сыграть героя, который должен завоевать сердце неприступной красавицы, актер категорически отказался. Во-первых, он заявил, что Ромео из него точно не выйдет, а во-вторых, сам Быков на 11 лет был старше своего экранного героя: Алеше по сценарию 20 лет, актеру же на тот момент уже исполнился 31 год.
Справедливости ради надо отметить, что Быков не был единственным претендентом на главную роль, конкуренцию ему составили Леонид Харитонов и Леонид Куравлев. Но худсовет не утвердил их кандидатуры. В итоге режиссерам удалось договориться с Быковым, он согласился на пробы и получил роль, с которой справился блестяще. На месте Алеши трудно представить какого-то другого актера, настолько Быков был убедителен. Он словно играл самого себя: обаятельного, трогательного, доброго и скромного молодого человека, чья открытость растопила лед даже самой неприступной красавицы.
Чистая и трогательная история пленила зрителей, которые высоко оценили фильм, в отличие от критиков и чиновников. Они разнесли “Алешкину любовь” в пух и прах, заявив, что фильм совершенно оторван от действительности, он безыдейный. Указывали и на идеологические недостатки картины, отмечая, что геологи-буровики, показанные в фильме, никак не соотносятся с настоящим обликом рабочей молодежи, тяжелые трудовые будни геологов, по мнению чиновников, не были показаны в полном объеме, да и вообще ничего поучительного в фильме нет. Договорились в итоге до того, что картину назвали крамольной.
Картину спасло лишь мнение министра культуры Екатерины Фурцевой, которая после просмотра фильма ничего крамольного в нем не увидела. “Алешкину любовь” оставили в покое, а зрители с удовольствием пересматривали ее не один раз.
Фильмы,Георгий Щукин,Семен Туманов,Екатерина Фурцева,Леонид Быков,Леонид Куравлев,Леонид Харитонов,
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