Кончаловский призвал заплатить Абайдуллинаой за ремейк «Иронии судьбы»

Таким образом режиссёр прокомментировал новость о том, что в США снимут англоязычную версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы». В картине под названием About Fate снимутся голливудские актёры Эмма Робертс и Томас Манн.
Пускай заплатят деньги вдове Рязанова, это было бы хорошо, — сказал Кончаловский.
Он добавил, что сейчас его мало интересует, что происходит в Америке.
Ранее сообщалось, что российский режиссёр Марюс Вайсберг намерен снять ремейк для американской аудитории. В голливудском варианте картины зрителей «ждёт много отличного юмора, романтики и настоящая новогодняя сказка».
Вайсберг — режиссёр, сценарист и продюсер, автор комедий «Бабушка лёгкого поведения», «Гитлер капут!» и «Любовь в большом городе».