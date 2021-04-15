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Кончаловский призвал заплатить Абайдуллинаой за ремейк «Иронии судьбы»

News.ru
3 часа назад
Режиссёр Андрей Кончаловский посоветовал отдать деньги с ремейка «Иронии судьбы» вдове Рязанова. Об этом он заявил NEWS.ru.
Кончаловский призвал заплатить Абайдуллинаой за ремейк «Иронии судьбы»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Таким образом режиссёр прокомментировал новость о том, что в США снимут англоязычную версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы». В картине под названием About Fate снимутся голливудские актёры Эмма Робертс и Томас Манн.
Пускай заплатят деньги вдове Рязанова, это было бы хорошо, — сказал Кончаловский.
Он добавил, что сейчас его мало интересует, что происходит в Америке.
Ранее сообщалось, что российский режиссёр Марюс Вайсберг намерен снять ремейк для американской аудитории. В голливудском варианте картины зрителей «ждёт много отличного юмора, романтики и настоящая новогодняя сказка».
Вайсберг — режиссёр, сценарист и продюсер, автор комедий «Бабушка лёгкого поведения», «Гитлер капут!» и «Любовь в большом городе».
Фильмы,Любовь в большом городе,Гитлер капут!,Бабушка лёгкого поведения,Марюс Вайсберг,Эмма Робертс,Томас Манн,Эльдар Рязанов,Андрей Михалков-Кончаловский,
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