Как иностранцы оценили культовый русский фильм и сериал «12 стульев»

"Этот фильм, похоже, был создан лишь потому, что в Советском Союзе «не смогли смириться с недостоверной экранизацией». Они должны были остановиться, пока имели преимущество. Версия Мэла Брукса - легкая, смешная, оптимистичная и короткая - по сравнению с этим чудовищным фильмом, который отнимает почти 3 часа для просмотра. Да, правда, Брукс изменил финал, по сравнению с версией Ильфа и Петрова, но это только улучшило историю. Тут же мы видим неуклюжий, несмешной, неловкий и скучный фильм, большая часть которого должна была быть выброшена в монтажной - другими словами, типичный продукт для старых фильмов из Советского Союза. Стоит посмотреть только, чтобы вы могли оценить, насколько лучше американская версия".
"Несмотря на то, что я согласен с теми, кто считают, что фильм Гайдая 1971 года превосходным – её можно назвать культовым фильмом, с просто блестящим кинопостановкой - этот минисериал 1977 года имеет свои преимущества и прелести. Понятно, что режиссер Марк Захаров очень интересовался духом 20-х годов, в которых происходит действие, и тем самым подражал стилям исполнения, комедиям, музыке и кино того периода. Точнее не сколько подражает, а помещает через фильтр, чтобы сформировать последовательный современный фильм со старыми чувствами. Противоречие в комментариях к фильму (об интерпретации Андреем Мироновым Остапа Бендера) связано с тем, что он исполняет видение Захарова на 1920-е годы. Внешность и стиль очень напоминают классных, и достаточно крутых и романтичных мужчин тех лет, таких как Рудольф Валентино (на самом деле я готов поспорить, что именно с Валентино делали образ). И я думаю, придётся ли вам этот минисериал по душе, будет зависеть от того, согласитесь ли вы отправиться в ту поездку, в которую режиссёр хочет вас взять с собой. Я был рад поехать.
Мое предостережение заключается в том, что, несмотря на блеск отдельных разделов, в целом фильм может показаться сильно затянутым. (По сравнению с фильмом Гайдая 1971 года – отличающегося быстрым темпом). Но это все же это увлекательный минисериал...", — комментирует фильм иностранец.