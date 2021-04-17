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Как иностранцы оценили культовый русский фильм и сериал «12 стульев»

Диана Товсепова
3 часа назад
Культовый российский фильм "12 стульев" пользуется популярностью не только у россиян. Так, комедию Гайдая о вшитых в стул бриллиантах смотрят и иностранцы. "Рамблер" разбирался в отзывах о фильмах, размещенных на популярном сервисе IMDB.
Как иностранцы оценили культовый русский фильм и сериал «12 стульев»
Фото: Кадр из минисериала "12 стульев"Кадр из минисериала "12 стульев"
Причем многие сравнивают комедию Гайдая с фильмом Мэла Брукса. Для американских зрителей наиболее знакома именно эта версия адаптации знаменитого романа:
"Этот фильм, похоже, был создан лишь потому, что в Советском Союзе «не смогли смириться с недостоверной экранизацией». Они должны были остановиться, пока имели преимущество. Версия Мэла Брукса - легкая, смешная, оптимистичная и короткая - по сравнению с этим чудовищным фильмом, который отнимает почти 3 часа для просмотра. Да, правда, Брукс изменил финал, по сравнению с версией Ильфа и Петрова, но это только улучшило историю. Тут же мы видим неуклюжий, несмешной, неловкий и скучный фильм, большая часть которого должна была быть выброшена в монтажной - другими словами, типичный продукт для старых фильмов из Советского Союза. Стоит посмотреть только, чтобы вы могли оценить, насколько лучше американская версия".
Кстати, есть ещё кубинская версия истории, снятая в пост-Кастровской Кубе, которая также непригодна для просмотра".
При этом некоторые смотрели еще одну версию "12 стульев", от режиссера Марка Захарова.
"Несмотря на то, что я согласен с теми, кто считают, что фильм Гайдая 1971 года превосходным – её можно назвать культовым фильмом, с просто блестящим кинопостановкой - этот минисериал 1977 года имеет свои преимущества и прелести. Понятно, что режиссер Марк Захаров очень интересовался духом 20-х годов, в которых происходит действие, и тем самым подражал стилям исполнения, комедиям, музыке и кино того периода. Точнее не сколько подражает, а помещает через фильтр, чтобы сформировать последовательный современный фильм со старыми чувствами. Противоречие в комментариях к фильму (об интерпретации Андреем Мироновым Остапа Бендера) связано с тем, что он исполняет видение Захарова на 1920-е годы. Внешность и стиль очень напоминают классных, и достаточно крутых и романтичных мужчин тех лет, таких как Рудольф Валентино (на самом деле я готов поспорить, что именно с Валентино делали образ). И я думаю, придётся ли вам этот минисериал по душе, будет зависеть от того, согласитесь ли вы отправиться в ту поездку, в которую режиссёр хочет вас взять с собой. Я был рад поехать.
Мое предостережение заключается в том, что, несмотря на блеск отдельных разделов, в целом фильм может показаться сильно затянутым. (По сравнению с фильмом Гайдая 1971 года – отличающегося быстрым темпом). Но это все же это увлекательный минисериал...", — комментирует фильм иностранец.
Фильмы,12 стульев,Рудольф Валентино,Мэл Брукс,Марк Захаров,Андрей Миронов,Остап Бендер,
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