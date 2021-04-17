Как иностранцы оценили культовый русский фильм и сериал «12 стульев»

Культовый российский фильм "12 стульев" пользуется популярностью не только у россиян. Так, комедию Гайдая о вшитых в стул бриллиантах смотрят и иностранцы. "Рамблер" разбирался в отзывах о фильмах, размещенных на популярном сервисе IMDB.