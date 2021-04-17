Что стало со звездами фильма "Бумер"

Культовый российский фильм начала нулевых "Бумер" пользуется особой популярностью у россиян. "Романтика" 90-х у многих вызывает смешанные чувства, но картина Петра Буслова полюбилась почти всем. Музыкальная тема из "Бумера" когда-то доносилась из каждого второго мобильного телефона в России.
Главные герои "Бумера" сделали актеров суперзвездами, а имена "Кот", "Ошпаренный", "Килла" и "Рама" навсегда остались в памяти зрителей. Смотрите видео, чтобы узнать, что сейчас с актерами из культового фильма.