«Аферистка»: как две красотки обманули мафиози

Марла живет в Америке и руководствуется принципом "побеждает сильнейший". По ее мнению, мир делится на львов и ягнят, и сытая жизнь доступна только первым. Себя же она называет львицей и каждый день подтверждает это. О фильме, где женщины обманули мафиози расскажет "Рамблер".

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

Главная героиня организовала процветающий бизнес: используя команду профессионалов (включая свою симпатичную подружку), взяточничество и "дыры" в законе, она заполучает опекунство над стариками, помещает в дома престарелых и распродаёт их имущество.

К слову, изначально фильм именно о том, как серые зоны в законе создают почву для мошеннических схем, как уязвимы пенсионеры и как государство всячески потакает нечестным людям, готовым нажиться на тех, кто не может противостоять.

Один клиент Марлы скоропостижно умирает и появляется новая жертва. Дженнифер Питерсон кажется лакомым кусочком — у неё нет родственников, зато есть накопления, дом и начальные признаки деменции. Сначала все идет как по маслу и проработанная схема работает, Марла получает опекунство и доступ к финансам.

Но затем "влиятельные друзья" Дженнифер замечают ее пропажу и начинают искать. Кто знал, что незаметная старушка так близка с крупнейшим мафиози страны.

Обычно в таких фильмах демонстрируют, как мужчины бандитской наружности решают вопросы с помощью силы. Но Марла рушит стереотип о том, что женщины слабы и трусливы. И ради денег она готова на все.