Что смотреть в кино с 22 апреля

Премьеры новых фильмов этой недели в подборке "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Гнев человеческий" Кадр из фильма "Гнев человеческий"

"Великий"

Джонни Депп в роли американского фотожурналиста Уильяма Юджина Смита, о последних годах жизни которого идет речь в фильме. Смит получает задание сделать снимки последствий, вызванных отравлением ртутью бухты Минамата и отправляется в Японию, где до этого уже работал военным фотографом во время Второй мировой войны.

"Гнев человеческий"

Загадочный и хладнокровный мистер Эйч работает в инкассаторской службе в Лос-Анджелесе. Многие инкассаторы уже становились жертвами нахальных масштабных ограблений. Зная об этом, Эйч продолжает работать, перевозя по улицам города сотни миллионов долларов. Очевидно, что таинственный Эйч преследует свои личные интересы, ввязавшись в опасную и непонятную игру.

"Поколение Вояджер"

Высокоинтеллектуальные и беспристрастные герои фильма были рождены для того, чтобы спасти человечество, продолжив жизнь на другой планете. Они отправляются в экспедицию, но однажды раскрывают ее секрет: главное средство защиты оказывается на самом деле средством контроля. И когда последний ослабевает, на свободу вырываются настоящие желания и чувства героев, в том числе жажда власти и страх. И уже не так страшен враг в глубинах космоса, гораздо более пугающим является тот неприятель, что внутри них самих.

"Нечестивые"

Алиса обладает способностью исцелять больных людей, которая появилась у нее после видения Девы Марии. Довольно быстро весть об удивительной девушке облетает мир, к Алисе едут за помощью люди со всех концов света. Но есть и скептики, которые не верят в способности девушки, называя ее шарлатанкой. Например, скандальный журналист отправляется к девушке, чтобы выяснить, на самом ли деле у Алисы божественный дар или ею управляют злые силы. С помощью сенсационного материала репортер надеется спасти свою карьеру, но оказывается втянут в удивительную историю.

"Руфус: Хроники волшебной страны"