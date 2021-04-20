Составлен рейтинг причин смерти в голливудских фильмах

Аналитики посчитали, от чего чаще всего умирают герои голливудских фильмов. Об этом сообщается на портале Goodluckmate.

Фото: Кадр из фильма "Крик 4" Кадр из фильма "Крик 4"

Обозреватели проанализировали 50 тысяч смертей в кино и выяснили, что наиболее распространенной причиной является холодное оружие. 5978 персонажей погибли от этого способа.

На втором месте оказались взрывы. От них умерло 3741 персонажей. На третьем месте огнестрельное ранение с 3387 случаями смерти. Далее в рейтинге идут сожжение, удушье, удар головой, утопление, болезни и отравление.