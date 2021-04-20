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В голливудских фильмах чаще умирают от холодного оружия

Елизавета Назарова
6 часов назад
Аналитики посчитали, от чего чаще всего умирают герои голливудских фильмов. Об этом сообщается на портале Goodluckmate.
Составлен рейтинг причин смерти в голливудских фильмах
Фото: Кадр из фильма "Крик 4"Кадр из фильма "Крик 4"
Обозреватели проанализировали 50 тысяч смертей в кино и выяснили, что наиболее распространенной причиной является холодное оружие. 5978 персонажей погибли от этого способа.
На втором месте оказались взрывы. От них умерло 3741 персонажей. На третьем месте огнестрельное ранение с 3387 случаями смерти. Далее в рейтинге идут сожжение, удушье, удар головой, утопление, болезни и отравление.
Всего в рейтинге 50 позиций, среди которых есть атака зомби, укус вампира, ДТП и другие причины.
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