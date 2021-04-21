Необыкновенные истории: пять фильмов про особенных людей

Очень часто нас в жизни окружают люди, которые, в той или иной степени, отличаются от нас. Порой они нам кажутся непонятными, замкнутыми, необычными. Но стоит узнать их поближе, попытаться понять их, и у нас появляется шанс, хоть немного, сделать существование в этом мире для них комфортнее и полноценнее. "Рамблер" сделал подборку фильмов особенных людях.

Фото: Кадр из фильма "Я — Сэм" Кадр из фильма "Я — Сэм"

"Я — Сэм"

Фильм о силе любви и преданности, о человеческих слабостях и возможностях. Картина получила много наград и была номинирована в различных кинопремиях. В главных ролях снялись Шон Пенн и Мишель Пфайфер.

Кинолента рассказывает о слабоумном отце маленькой девочки Сэме (Шон Пенн), мать которой бросила ее сразу после рождения. Сэм очень старается и пытается быть хорошим и правильным отцом ребенку, но, когда девочке исполнилось семь, опека отобрала дочь у отца и отправила в приют до рассмотрения дела. Сэму повезло найти прекрасного адвоката Риту (Мишель Пфайфер) и убедить ее помочь ему отстоять свои права на дочь.

"Человек дождя"

Для Чарли Бэббитта (Том Круз) становится огромным "сюрпризом" то, что его умерший отец-миллионер все свое наследство оставляет его родному брату Реймонду (Дастин Хоффман), больному савантизмом (разновидность аутизма), о существовании которого Чарли даже не подозревал. Он летит в другой штат забрать брата из клиники, в которой он содержится, чтобы получить свою долю наследства. Чарли выкрадывает брата, но Реймонд не может лететь на самолете и братья вынуждены пуститься в путешествие на машине, практически через всю Америку.

"Игры разума"

Биографическая драма по одноименной книге С. Назар, которая рассказывает о жизни лауреата Нобелевской премии по экономике Джона Форбса Нэша. В главной роли Рассел Кроу . Фильм получил четыре премии "Оскар" и награду "Золотой глобус".

Молодой талантливый студент Джон Нэш (Рассел Кроу) приезжает учиться в Принстон. Учится Джон очень отрешенно от социума, полностью погруженный в учения и исследования. Блестяще окончив обучение, ученый продолжает карьеру преподавателем в институте и здесь он знакомится со своей будущей женой. Однажды к Джону обращается агент ЦРУ Уильям Парчер ( Эд Харрис ) с предложением о сотрудничестве. Он соглашается и плодотворно работает. Но реален ли агент, которого никто никогда не видел, или это плод воображения гениального мозга?

"Пробуждение"

Скромный врач и ученый доктор Малколм Сэйер (Робин Уильямс) становится лечащим врачом группы пациентов, выживших после смертельной эпидемии. Больные уже многие годы парализованы и немы, но Малколм полон надежд и решимости помочь своим подопечным. Он находит причину заболевания и с помощью экспериментального препарата надеется полностью восстановить здоровье своих больных.

"Форест Гамп"

Картина рассказывает о жизни простого, наивного, но очень честного, искреннего и чистого человека. На его пути встречаются немало выдающихся людей, которые, в той или иной степени, влияют на его жизнь, а иногда, и он на их жизнь. Кинолента Роберта Замекиса снята по одноименному роману Уинстона Грума с Томом Хэнксом в главной роли. Она собрала 38 различных наград по всему миру, в том числе шесть премий "Оскар".