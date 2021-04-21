Как снимали «Свадьбу в Малиновке»

Обожаемый и неподражаемый фильм "Свадьба в Малиновке" остался в сердцах нескольких поколений. Первая советская широкоформатная цветная музыкальная комедия вышла на экраны в 1967 году. "Рамблер" расскажет о съемках этого легендарного фильма.

Фото: Кадр из фильма "Свадьба в Малиновке" Кадр из фильма "Свадьба в Малиновке"

Оперетта, которая являлась основой для фильма была придумана в далеком 1936 году. Впервые "Свадьбу в Малиновке" поставили в Харькове, а потом она дошла до Москвы. Премьеру собирались приурочить к 50-летию Октябрьской революции, но студия имени Довженко снимать картину не захотела. В результате созданием киноленты занялась студия "Ленфильм" в 1966 году.

Съемки проходили в Полтавской области в небольшом селе Хорошки. Все жители села старались поучаствовать в съемках, либо оказать помощь актерам. Школьники сбегали с уроков, а взрослые едва не загубили урожай в колхозе. Один съемочный день для массовки стоил три рубля. За эту плату требовалось походить с граблями или детям побегать на заднем фоне. Сельские жители оказывали радушный прием актерам: готовили для них еду, приносили молоко. Все общались друг с другом, как настоящие друзья.

Мало кто знает, но съемки "Свадьбы в Малиновке" способствовали созданию нескольких семей. Парень из села участвовал в массовке. Он влюбился в девушку, которая была водителем режиссера Андрея Тутышкина . Чувство оказалось серьезным и парень уехал за девушкой в Ленинград, где сыграли свадьбу.

Актриса Людмила Алфимова , которая сыграла в фильме солдатку Соню, запала в душу одному председателю колхоза из соседнего села. Позже они сыграли свадьбу и стали жить неподалеку от села Хорошки.