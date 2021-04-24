«Обыдленность напоказ»: что пишут про новый фильм с Чиповской

В начале апреля в российский прокат вышел фильм "Маша" режиссера Анастасии Пальчиковой , получивший приз за лучший дебют на прошлогоднем "Кинотавре". В нем сыграла 33-летняя актриса Анна Чиповская . "Рамблер" собрал мнения зрителей о новой картине.

Фото: Кадр из фильма "Маша" Кадр из фильма "Маша"

В фильме рассказывается о 13-летней Маше, детство которой пришлось на 90-е. Девочку воспитывает ее дядя, местный криминальный авторитет, а дружит она с его ребятами из "боксерской секции". Чиповская исполнила роль уже повзрослевшей Машей, которую настигает ее прошлое.

Россиянам фильм показался жестоким:

"Обыдленность напоказ. как с детства насилуют, бьют и унижают",



"Спасибо, что сказали, что у вас было детство, но не отнимайте его у других и не делайте такого кино",



"У девочки, наверное, после съемок психологическая травма".

Другим зрителям не понравилось, что сюжет драмы похож на многие другие картины, а актерский состав в отечественных фильмах практически не меняется:

"Один вопрос-ЗАЧЕМ? Зачем эти нудные, пластмассовые кино???",



"Одни и те же сюжеты, был же уже очень похожий фильм "Бык", зачем они конвейер штампуют? Может заказное, типо мол смотрите и запоминаете как в 90-е жилось",



"Опять фильм с актерским составом, которого уже снимали 500 раз. У нас походу в стране так принято, чтобы одни и те же лица десятилетиями были".

Кроме того, пользователи высказали мнение, что "Маша" — это наш ответ фильму Люка Бессона "Анна", вышедшему в 2019 году:

"Закосы под Запад смешны...",



"Маша, Таня , Ира, Никита, имена меняют, а фильмы те же!!"

Однако нашлись и те, кому картина понравилась. По их мнению, фильм интересный и хорошо передал атмосферу 90-х: