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«Обыдленность напоказ»: что пишут про новый фильм с Чиповской

Анна Арсеньева
3 часа назад
В начале апреля в российский прокат вышел фильм "Маша" режиссера Анастасии Пальчиковой, получивший приз за лучший дебют на прошлогоднем "Кинотавре". В нем сыграла 33-летняя актриса Анна Чиповская. "Рамблер" собрал мнения зрителей о новой картине.
«Обыдленность напоказ»: что пишут про новый фильм с Чиповской
Фото: Кадр из фильма "Маша"Кадр из фильма "Маша"
В фильме рассказывается о 13-летней Маше, детство которой пришлось на 90-е. Девочку воспитывает ее дядя, местный криминальный авторитет, а дружит она с его ребятами из "боксерской секции". Чиповская исполнила роль уже повзрослевшей Машей, которую настигает ее прошлое.
Россиянам фильм показался жестоким:
"Обыдленность напоказ. как с детства насилуют, бьют и унижают",

"Спасибо, что сказали, что у вас было детство, но не отнимайте его у других и не делайте такого кино",

"У девочки, наверное, после съемок психологическая травма".
Другим зрителям не понравилось, что сюжет драмы похож на многие другие картины, а актерский состав в отечественных фильмах практически не меняется:
"Один вопрос-ЗАЧЕМ? Зачем эти нудные, пластмассовые кино???",

"Одни и те же сюжеты, был же уже очень похожий фильм "Бык", зачем они конвейер штампуют? Может заказное, типо мол смотрите и запоминаете как в 90-е жилось",

"Опять фильм с актерским составом, которого уже снимали 500 раз. У нас походу в стране так принято, чтобы одни и те же лица десятилетиями были".
Кроме того, пользователи высказали мнение, что "Маша" — это наш ответ фильму Люка Бессона "Анна", вышедшему в 2019 году:
"Закосы под Запад смешны...",

"Маша, Таня , Ира, Никита, имена меняют, а фильмы те же!!"
Однако нашлись и те, кому картина понравилась. По их мнению, фильм интересный и хорошо передал атмосферу 90-х:
"Для детей 90-х вполне зайдет",

"Фильм на самом деле хороший. На уровне криминальных фильмов Жака Одияра. Но жаль, что Анны Чиповской мало".
Фильмы,Маша,Анна,Жак Одияр,Анастасия Пальчикова,Анна Чиповская,Люк Бессон,
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