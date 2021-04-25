Нищая Америка: почему «Землю кочевников» 6 раз номинировали на Оскар

После закрытия завода по производству гипсокартона 60-летняя женщина Ферн остаётся без работы и средств и переезжает в трейлер. Ферн становится современным кочевником и путешествует из штата в штат в поисках сезонного заработка. "Рамблер" выяснил, почему фильм номинировали на Оскар аж 6 раз.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

Америка говорит о своих болях

Если вам кажется, что все современные фильмы говорят о дискриминации по цвету кожи и прочем, то это не так. "Земля кочевников" очень вовремя подняла тему финансового кризиса. Сюжет фильма основан на трагической истории городка под названием Эмпайр.

В 2011 году из-за кризиса там прекратил работу гипсовый завод, который обеспечивал работой жителей на много километров вокруг. Спустя всего полгода Эмпайр превратился в город-призрак. Люди покидали место в таких количествах, что американская почтовая служба сперва закрыла там свой офис, а потом и вовсе лишила город индекса.

Утрата — это то, что нужно научиться принимать

События фильма разворачиваются вокруг смерти мужа главной героини. Мы застаем ее в тот момент переживания утраты, когда ты понимаешь, как много ты потерял, но не понимаешь, как жить дальше. Именно поэтому Ферн отправляется в дорогу, прочь от мыслей о том, что ее любимого, друга, мужа, дома и целого мира больше нет.

В ходе пути женщина встречает разных людей, с которыми говорит о простых и сложных вещах, говорит до тех пор, пока не находит того, чьи мысли дарят ей успокоение и меняют ее восприятие смерти. Ведь смерть — это не совсем про "прощай". Очень часто это всего лишь "до встречи".

Шаг назад и два вперед

В это трудно и совсем не хочется верить, но иногда, чтобы сделать шаг вперед, приходится сделать два назад. Поэтому Ферн возвращается в Эмпайр, чтобы раздать старые вещи и в последний раз взглянуть на свою прошлую жизнь, в которой было все.

Это очень драматичный и в то же время очень счастливый момент, когда ты прощаешься со старым, чтобы открыть для себя что-то новое.

Дом для каждого свой

Мы привыкли загонять людей в рамки и вписывать их жизнь в собственное представление о прекрасном. И в головах большинства людей Ферн нужно было согласиться на помощь друзей или принять ухаживания другого мужчины, но она человек другого сорта. Она кочевник в душе.