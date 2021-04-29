Три фильма про неудачников, после которых проблемы покажутся ерундой

Рано или поздно черная полоса возникает в жизни каждого – на личном фронте не ладится, работа не приносит радости, друзья разочаровывают, а мотивации ни на что не хватает.

Фото: Кадр из фильма "Невероятная жизнь Уолтера Митти" Кадр из фильма "Невероятная жизнь Уолтера Митти"

Парадоксально, но подчас справиться со своими проблемами можно, взглянув на жизнь людей, у которых дела обстоят гораздо хуже. Даже если эти люди всего лишь герои фильмов. "Рамблер" выбрал несколько картин про неудачников, которые помогут незамедлительно обрести оптимизм.

"Невероятная жизнь Уолтера Митти", 2013

Кадр из фильма "Невероятная жизнь "Уолтера Митти"

Митти работает в отделе иллюстраций журнала Life. Его жизнь скучна и однообразна, но в мечтах он видит себя настоящим героем. Однажды фотограф Шон О'Коннел присылает негативы для обложки журнала, но в них не хватает одного кадра. Недолго думая, Уолтер отправляется в захватывающее путешествие.

"Дневник Бриджет Джонс", 2001

Кадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс"

Ромком от режиссера Шэрон Магуайр повествует о женщине за 30, которая отчаянно не может обрести счастье. Бриджет страдает от лишнего веса, у нее много вредных привычек, а еще ей никак не удается встретить любовь. Но в один момент героиня берет себя в руки и встает на путь кардинальных изменений.

"Ослепленный желаниями", 2000

Кадр из фильма "Ослепленный желаниями"