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Провальные российские фильмы 2021 года

Елизавета Назарова
12 часов назад
Начало 2021 года оказалось богато на премьеры, в том числе и российские. Однако не все фильмы оправдали ожидания своих создателей. Часть российских фильмов получила низкие рейтинги, а результаты по кассовым сборам оказались ниже ожиданий. "Рамблер" рассказывает про самые провальные фильмы, которые вышли за первый квартал 2021 года.
Провальные российские фильмы 2021 года
Фото: Кадр из фильма "День города"Кадр из фильма "День города"

"День города"

Сатирические фильмы про российских чиновников уже не так трогают зрителей, как в начале нулевых. Тогда это было чем-то новым, а сейчас зрители привыкли к такому. Отсюда и низкие рейтинги фильма от критиков в том числе. Сам сюжет картины строится вокруг провинциального города, который готовится к приезду президента. В день мероприятия се идет не по плану, из-за чего герои попадают в комичные ситуации. Судя по отзывам зрителей, им не понравилось все: от самого сюжета и заканчивая актерской игрой.
"Фильм очень абсурдный, очень глупый. Все актеры играют, как в провинциальном театре", "Фильм получился как стандартная, дешевая российская комедия".

"Спасите Колю"

Кадр из фильма "Спасите Колю"
Еще одна российская комедия с незамысловатым сюжетом рассказывает о девушке, чей отец работает на руководящей должности в военкомате. Из-за этого все молодые люди вокруг нее отправляются служить в армию. Последней каплей для нее стал очередной возлюбленный. Однако теперь она не собирается сдаваться и стоит план того, как помочь своему парню Коле. Несмотря на звездный актерский состав: Дмитрий Нагиев, Нонна Гришаева, Владимир Сычев, зрители невысоко оценили фильм. Судя по отзывам, низкие рейтинги у него оказались из-за сравнения с "Физруком", а также из-за стандартных шуток российских комедиях.
"Есть шутки про салат оливье, про канапэ, про водку. Эти шутки про старую закалку Советского Союза"

"Чернобыль"

Кадр из фильма "Чернобыль"
Фильм Данилы Козловского уже успел наделать шума еще до выхода. Дело в том, что актер и режиссер объявил о том, что будет снимать эту картину после выхода одноименного западного сериала. Многие зрители надеялись, что у российского кинематографа получится переплюнуть HBO, но этого не случилось. Сам Козловский заявил, что вдохновился историей ликвидаторов, на основе которых снял фильм. При этом трагедия в Чернобыле рассматривается через призму романтических отношений, за что зрители осудили фильм больше всего.
Фильмы,Чернобыль,Владимир Сычев,Нонна Гришаева,Дмитрий Нагиев,Данила Козловский,
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