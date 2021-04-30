Провальные российские фильмы 2021 года

Еще одна российская комедия с незамысловатым сюжетом рассказывает о девушке, чей отец работает на руководящей должности в военкомате. Из-за этого все молодые люди вокруг нее отправляются служить в армию. Последней каплей для нее стал очередной возлюбленный. Однако теперь она не собирается сдаваться и стоит план того, как помочь своему парню Коле. Несмотря на звездный актерский состав: Дмитрий Нагиев
, Нонна Гришаева
, Владимир Сычев
, зрители невысоко оценили фильм. Судя по отзывам, низкие рейтинги у него оказались из-за сравнения с "Физруком", а также из-за стандартных шуток российских комедиях.