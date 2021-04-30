Провальные российские фильмы 2021 года

Начало 2021 года оказалось богато на премьеры, в том числе и российские. Однако не все фильмы оправдали ожидания своих создателей. Часть российских фильмов получила низкие рейтинги, а результаты по кассовым сборам оказались ниже ожиданий. "Рамблер" рассказывает про самые провальные фильмы, которые вышли за первый квартал 2021 года.

"День города"

Сатирические фильмы про российских чиновников уже не так трогают зрителей, как в начале нулевых. Тогда это было чем-то новым, а сейчас зрители привыкли к такому. Отсюда и низкие рейтинги фильма от критиков в том числе. Сам сюжет картины строится вокруг провинциального города, который готовится к приезду президента. В день мероприятия се идет не по плану, из-за чего герои попадают в комичные ситуации. Судя по отзывам зрителей, им не понравилось все: от самого сюжета и заканчивая актерской игрой.