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Каким был первый художественный фильм, снятый в Российской империи

Даня Виттиг
1 час назад
Первый художественный фильм в истории России был снят в 1908 году. Картина называлась "Понизовая вольница" и была посвящена легенде о бунтовщике Степане Разине. Фильм длился около шести минут, но тогда так выглядел полный метр.
Каким был первый художественный фильм, снятый в Российской империи
Фото: кадр из фильма "Понизовая вольница"кадр из фильма "Понизовая вольница"
Фильм был создан благодаря предпринимателю Александру Дранкову, владельцу фотоателье. Он решился финансировать съемки и стал продюсером фильма. Сценарием стал отрывок пьесы Василия Гончарова "Понизовая вольница", а режиссером картины выступил Владимир Ромашков.
Съёмки длились несколько месяцев недалеко от Санкт-Петербурга, Главную роль в фильме сыграл популярный театральный актёр Евгений Петров-Краевский.
В ходе картины Разин взял в плен персидскую княжну и страстно полюбил её. Бунтари должны скрываться от преследующих их войск русского государя, но влюбленный Разин постоянно просит отсрочки, чтобы провести время с княжной.
Недовольные положением разбойники решают разорвать эту связь и подкидывают Разину поддельное письмо, адресованное любовнику главной героини. Без особых разбирательств, Степан из ревности скидывает возлюбленную в Волгу.
Современному зрителю такой фильм показался бы примитивным. Актеров в кадре слишком много, а сюжет выглядит незамысловатым и инфантильным. Однако без этой картины, не началась бы новая веха в истории кинематографа.
Фильмы,Евгений Петров-краевский,Василий Гончаров,Степан Разин,Владимир Ромашков,
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