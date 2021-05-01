Каким был первый художественный фильм, снятый в Российской империи

Первый художественный фильм в истории России был снят в 1908 году. Картина называлась "Понизовая вольница" и была посвящена легенде о бунтовщике Степане Разине . Фильм длился около шести минут, но тогда так выглядел полный метр.

Фото: кадр из фильма "Понизовая вольница" кадр из фильма "Понизовая вольница"

Фильм был создан благодаря предпринимателю Александру Дранкову, владельцу фотоателье. Он решился финансировать съемки и стал продюсером фильма. Сценарием стал отрывок пьесы Василия Гончарова "Понизовая вольница", а режиссером картины выступил Владимир Ромашков

Съёмки длились несколько месяцев недалеко от Санкт-Петербурга, Главную роль в фильме сыграл популярный театральный актёр Евгений Петров-Краевский

В ходе картины Разин взял в плен персидскую княжну и страстно полюбил её. Бунтари должны скрываться от преследующих их войск русского государя, но влюбленный Разин постоянно просит отсрочки, чтобы провести время с княжной.

Недовольные положением разбойники решают разорвать эту связь и подкидывают Разину поддельное письмо, адресованное любовнику главной героини. Без особых разбирательств, Степан из ревности скидывает возлюбленную в Волгу.