Одиночество и инвалидность: что стало со звездой фильма «Девчата»

Советский актер Виктор Байков создал много интересных образов. Но больше всего зрителям он полюбился и запомнился в роли хозяйственного мужичка из комедии «Девчата». «Рамблер» расскажет о непростой судьбе заслуженного артиста.

Фото: Кадр из фильма «Девчата» Кадр из фильма «Девчата»

Начало карьерного пути

Будущий актер появился на свет в ноябре 1922 года в небольшой деревеньке Дровники, Смоленской губернии. Чтобы родителям было легче прокормить большую семью, в подростковом возрасте подался в столицу на заработки. Один из руководителей театра пожалел Витю и принял в труппу разнорабочим.

Через некоторое время расторопного паренька начали задействовать в массовках. Позже доверяли небольшие роли. Особенно хорошо ему удавались комедийные сценки. В 1940-м году Байкина зачислили в штат театра Красой Армии.

Виктор Байков ушел на фронт добровольцем, был ранен и в 1943 году переведен в джазовый ансамбль железнодорожных войск. Должность у него была специфичной, но вполне отвечала требованиям времени – актер-стрелок.

Долгожданная слава

В 28 лет актер вернулся в Театр сатиры и поступил на заочное отделение ВКИГа. Учеба ему давалась легко, да и педагоги говорили, что великовозрастный студент имеет достаточно большой опыт и сам уже мастер.

Несмотря на хвалебные оды, Байков ответственно подходил к учебе. Параллельно играл в спектаклях. Одной из самых ярких, была роль отца Федора в постановке «12 стульев». Родному театру был верен до конца своих дней.

В кино Байков дебютировал уже зрелым и состоявшимся мастером сцены, сыграв в фильме «Девчата» роль плешивого и обрюзгшего Ксана Ксаныча, который посватался к молоденькой Наде.

Личная жизнь

Несмотря на искрометное чувство юмора, харизму и доброе сердце Байков так и не обзавелся семьей. Ни в юности, ни в зрелом возрасте он не пользовался большой популярностью у прекрасной половины человечества. Поэтому всю свою жизнь был холост и наследников у него, соответсвенно, тоже не было.

Страшная трагедия

В середине 80-х у Виктора Алексеевича диагностировали серьезное заболевание – сахарный диабет. Лечение не давало положительного результата. В результате врачам пришлось ампутировать актеру ноги. Это стало настоящей трагедией для артиста, ведь без конечностей он не мог играть на сцене.