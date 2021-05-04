Лазарев предрек провал Манижи на «Евровидении»

Певец Сергей Лазарев
объяснил, почему Manizha не победит на международном песенном конкурсе «Евровидение». В интервью YouTube-каналу FAMETIME TV он назвал две причины, по которым песня Russian Woman имеет слабые шансы на победу.
Препятствием на пути к успеху может стать русскоязычность композиции. Это помешает европейской аудитории понять, что хочет донести артистка.
«Количество баллов уже будет заведомо меньше»,
Он позитивно оценил феминистический посыл песни Manizha, однако посчитал, что она рискует оказаться в проигрышном положении. По словам Лазарева, в числе участников «Евровидения» певица из Мальты Destiny с песней Je Me Casse «про сильную женщину и все такое». Букмекеры называют Destiny одной из фавориток конкурса, который пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме.
Если бы Лазарев мог выбрать, он отправил бы представлять Россию на «Евровидении» певицу Zivert.
«Голос у нее узнаваемый, она запоминается, у нее хиты, она смогла бы сделать классную постановку»,
Дважды представлявший Россию на «Евровидении» Лазарев отметил, что этот песенный конкурс прежде всего «про толерантность», и посетовал на то, что «мы в своей стране показываем дикую нетолерантность по отношению к своей же участнице».
Песня Manizha прошла национальный отбор на «Евровидение», одержав победу в зрительском голосовании в прямом эфире Первого канала. Помимо нее на участие в музыкальном конкурсе претендовали группа Therr Maitz и дуэт #2Маши.