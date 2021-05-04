Лазарев предрек провал Манижи на «Евровидении»

Певец Сергей Лазарев объяснил, почему Manizha не победит на международном песенном конкурсе «Евровидение». В интервью YouTube-каналу FAMETIME TV он назвал две причины, по которым песня Russian Woman имеет слабые шансы на победу.

Препятствием на пути к успеху может стать русскоязычность композиции. Это помешает европейской аудитории понять, что хочет донести артистка.

«Количество баллов уже будет заведомо меньше»,

— предрек Лазарев.

Он позитивно оценил феминистический посыл песни Manizha, однако посчитал, что она рискует оказаться в проигрышном положении. По словам Лазарева, в числе участников «Евровидения» певица из Мальты Destiny с песней Je Me Casse «про сильную женщину и все такое». Букмекеры называют Destiny одной из фавориток конкурса, который пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме.

Если бы Лазарев мог выбрать, он отправил бы представлять Россию на «Евровидении» певицу Zivert.

«Голос у нее узнаваемый, она запоминается, у нее хиты, она смогла бы сделать классную постановку»,

— сказал исполнитель.

Дважды представлявший Россию на «Евровидении» Лазарев отметил, что этот песенный конкурс прежде всего «про толерантность», и посетовал на то, что «мы в своей стране показываем дикую нетолерантность по отношению к своей же участнице».