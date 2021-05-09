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Фильмы о Великой Отечественной войне, которые стоит посмотреть всем

Даня Виттиг
4 часа назад
В честь дня великой победы "Рамблер" решил вспомнить достойные фильмы о войне.
Фильмы о Великой Отечественной войне, которые стоит посмотреть всем
Фото: кадр из фильма "А зори здесь тихие"кадр из фильма "А зори здесь тихие"

«Жила-была девочка»

В фильме показаны две маленькие девочки – Настя и Катя. Они растут в самые сложные годы блокады Ленинграда. Эта простая картина предлагает взглянуть на наступающий ужас блокады глазами детей.
Мы видим их первый сокращающийся паёк, болезни и смерти родных. Фильм не пытается вогнать зрителя в уныние, показывая подвиги местных жителей, но и не скрывает ужасов войны.
Съемки фильма проходил сразу после снятия блокады, так что кадры можно назвать практически документальными.

«Иди и смотри»

Фильм "Иди и смотри" рассказывает о геноциде. На экране показаны ужасы, которые могут происходить по велению людей. Убийства совершаются жестоко и без капли раскаянья.
Герои истории переживают неизбежность смерти и зверств во время войны. А зритель может лишь всматриваться в бездну ужасов войны и оккупации страны врагом.

«А зори здесь тихие »

После рапорта на своих подчинённых руководитель подразделения противовоздушной обороны получает отряд, состоящий из молодых девушек. Васкову приходится примириться с женским коллективом и вместе встретить удар врага.
Экранизация повести Бориса Васильева не является дословным пересказом, Станислав Ростоцкий гораздо больше уделяет внимания чувствам женщин во время войны. А они, между прочим, тоже приложили не малые усилия во имя победы.
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