Фильмы о Великой Отечественной войне, которые стоит посмотреть всем

В честь дня великой победы "Рамблер" решил вспомнить достойные фильмы о войне.

Фото: кадр из фильма "А зори здесь тихие" кадр из фильма "А зори здесь тихие"

«Жила-была девочка»

В фильме показаны две маленькие девочки – Настя и Катя. Они растут в самые сложные годы блокады Ленинграда. Эта простая картина предлагает взглянуть на наступающий ужас блокады глазами детей.

Мы видим их первый сокращающийся паёк, болезни и смерти родных. Фильм не пытается вогнать зрителя в уныние, показывая подвиги местных жителей, но и не скрывает ужасов войны.

Съемки фильма проходил сразу после снятия блокады, так что кадры можно назвать практически документальными.

«Иди и смотри»

Фильм "Иди и смотри" рассказывает о геноциде. На экране показаны ужасы, которые могут происходить по велению людей. Убийства совершаются жестоко и без капли раскаянья.

Герои истории переживают неизбежность смерти и зверств во время войны. А зритель может лишь всматриваться в бездну ужасов войны и оккупации страны врагом.

«А зори здесь тихие »

После рапорта на своих подчинённых руководитель подразделения противовоздушной обороны получает отряд, состоящий из молодых девушек. Васкову приходится примириться с женским коллективом и вместе встретить удар врага.