Какой скандал разгорелся вокруг премии «Золотой глобус»

На Голливудскую ассоциацию иностранной прессы (HFPA), которая с 1944 года вручает престижную премию «Золотой глобус», обрушился шквал критики. Многие голливудские актеры вернули свои награды, а крупные компании отказались от сотрудничества с премией. «Рамблер» расскажет все, что нужно знать о скандале вокруг награды.

В Голливудскую ассоциацию иностранной прессы входит 86 журналистов, которые ежегодно выбирают номинантов и лауреатов «Золотого глобуса». В феврале этого года издание Los Angeles Times выпустило расследование, в котором организаторов премии обвинили в коррупции. Также оно отметило, что на выбор номинантов влияет личное отношение журналистов, а не кинематографическая ценность. Еще редакторов удивило и возмутило, что среди журналистов ассоциации не оказалось ни одного темнокожего представителя.