Какой скандал разгорелся вокруг премии «Золотой глобус»

На Голливудскую ассоциацию иностранной прессы (HFPA), которая с 1944 года вручает престижную премию «Золотой глобус», обрушился шквал критики. Многие голливудские актеры вернули свои награды, а крупные компании отказались от сотрудничества с премией. «Рамблер» расскажет все, что нужно знать о скандале вокруг награды.
В Голливудскую ассоциацию иностранной прессы входит 86 журналистов, которые ежегодно выбирают номинантов и лауреатов «Золотого глобуса». В феврале этого года издание Los Angeles Times выпустило расследование, в котором организаторов премии обвинили в коррупции. Также оно отметило, что на выбор номинантов влияет личное отношение журналистов, а не кинематографическая ценность. Еще редакторов удивило и возмутило, что среди журналистов ассоциации не оказалось ни одного темнокожего представителя.
После выхода разоблачения, руководство HFPA обещало провести внутренние реформы, однако многие утверждают, что компания медлит с изменениями.
От сотрудничества с премией уже отказались такие крупные компании, как Netflix
, Amazon
Studios, WarnerMedia, Lionsgate, Starz, HBO, NBC. Последняя ежегодно показывала церемонию вручения «Золотого глобуса».
Что касается актеров и обладателей этой награды, то радикальнее всех поступил Том Круз
, вернув все статуэтки «Золотого глобуса». Против Голливудской ассоциации иностранной прессы также выступила Скарлетт Йоханссон
. Она заявила, что не раз сталкивалась с неподобающим обращением со стороны членов HFPA:
«Как актриса, продвигающая фильм, который, как ожидалось, должен был принять участие в сезоне наград, в прошлом я часто сталкивалась с сексистскими вопросами и замечаниями некоторых членов HFPA, которые граничили с сексуальными домогательствами. Именно по этой причине я в течение многих лет отказывалась участвовать в их конференциях».
К актрисе присоединился коллега по «Мстителям» Марк Руффало
, продюсер и режиссер Ава Дюверней
, создательница «Бриджертонов» Шонда Раймс и многие другие.