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Что смотреть в кино с 13 мая

Александра Нечаева
5 часов назад
Громкие кинопремьеры этой недели в материале "Рамблера".
Что смотреть в кино с 13 мая
Фото: РамблерРамблер

"Звездный рубеж"

2524 год. Люди давно и успешно колонизируют космос пока однажды не подвергаются атаке пришельцев, настроенных весьма враждебно. Назревает галактическая война, предотвратить которую берутся отставной генерал Джеймс Форд и Эрон Райл. С командой солдат они отправляются разрешить конфликт.

"Скажи ей"

Развод это всегда неприятно. Особенно если в семье есть дети. Мать, которая очень любит сына, но вынуждена забрать мальчика у его отца. Отец, не представляющий жизни без сына, но поставленный перед фактом, что ребенка собираются навсегда увезти в другую страну. И мальчик, который вынужден выбирать между родителями.

"Те, кто желает мне смерти"

Мальчик по имени Коннор стал свидетелем ужасного убийства и вынужден скрываться от киллеров в диких лесах. Помогает ему женщина-спасатель, случайно обнаружившая напуганного подростка. Смогут ли они сбежать от преследователей и спастись от других выпавших на их долю бед?

"Пила: Спираль"

Детективу Зику Бэнксу и его новому напарнику поручают расследование серии убийств. Жестокие преступления очень напоминают те, с которыми полицейским уже приходилось сталкиваться в прошлом. Стремясь доказать, что он ничуть не хуже своего отца, знаменитого ветерана полиции, Зик вместе с напарником ввязывается в опасную игру, проигрышем в которой становятся человеческие жизни.

"Кролик Питер 2"

Милый ушастый товарищ фермера Томаса Макгрегора решил жить самостоятельно. Но вольная жизнь оказывается не так проста, какой казалась на первый взгляд.
Фильмы,Джеймс Форд,
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