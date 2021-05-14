Удачные российские хорроры, от которых стынет кровь

Ужасы – один из самых сложных жанров в кинематографе, ведь по-настоящему напугать искушенного зрителя под силу далеко не каждому. Однако некоторым это удается, и в их числе есть даже российские режиссеры. Подробнее о достойных российских хоррорах – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Конверт" Кадр из фильма "Конверт"

"Конверт", 2017

Кадр из фильма "Конверт"

В архитектурную компанию по ошибке приходит необычное письмо. Секретарь просит водителя Игоря доставить конверт истинному адресату. Герой еще не подозревает, что злосчастное послание запустит в его жизни череду жутких и необъяснимых событий.

"Черная вода", 2015

Кадр из фильма "Черная вода"

Максим, Петр и Полина приезжают в глухую деревню, чтобы поселиться на заброшенном корабле. В одну из ночей Полина исчезает, и герои тут же бросаются на ее поиски. Когда девушка возвращается, Петр начинает подозревать, что это уже не та Полина, которую они знали.

"Пиковая дама: Черный обряд", 2015

Кадр из фильма "Пиковая дама: Черный обряд"