Удачные российские хорроры, от которых стынет кровь

Ужасы – один из самых сложных жанров в кинематографе, ведь по-настоящему напугать искушенного зрителя под силу далеко не каждому. Однако некоторым это удается, и в их числе есть даже российские режиссеры. Подробнее о достойных российских хоррорах – в материале "Рамблера".
Фото: Кадр из фильма "Конверт"Кадр из фильма "Конверт"
"Конверт", 2017
В архитектурную компанию по ошибке приходит необычное письмо. Секретарь просит водителя Игоря доставить конверт истинному адресату. Герой еще не подозревает, что злосчастное послание запустит в его жизни череду жутких и необъяснимых событий.
"Черная вода", 2015
Кадр из фильма "Черная вода"
Максим, Петр и Полина приезжают в глухую деревню, чтобы поселиться на заброшенном корабле. В одну из ночей Полина исчезает, и герои тут же бросаются на ее поиски. Когда девушка возвращается, Петр начинает подозревать, что это уже не та Полина, которую они знали.
"Пиковая дама: Черный обряд", 2015
Кадр из фильма "Пиковая дама: Черный обряд"
Четверо подростков в шутку решают призвать Пиковую даму, стерегущую портал в мир мертвых. Ребятам невдомек, что детская забава может обернуться страшной трагедией, ведь теперь призрак намерен забрать их души, и души их близких.