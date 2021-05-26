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В новом альбоме Моргенштерна нашли пропаганду наркотиков

Газета.Ruиещё 2
3 часа назад
Лига безопасного интернета обнаружила в текстах рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) пропаганду наркотических веществ и направила обращение в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на директора Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. "Исполнитель Моргенштерн системно занимается пропагандой наркотиков в своем так называемом творчестве. Не исключением стал и новый альбом, в котором в трех треках волонтеры увидели прямую пропаганду и одобрение употребления наркотиков. В связи с этим мы обратились в ГУНК МВД России с просьбой о проведении проверки и привлечении к ответственности индивидуального предпринимателя Моргенштерна", — сказала Мизулина. Отмечается, что пропаганда наркотиков была обнаружена в трех песнях нового альбома Моргенштерна — "Бебебе", "Ретро рейв" и "Ты ослеп". Ранее сообщалось, что Зюзинский суд Москвы рассмотрит административный протокол в отношении рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева). В треках рэпера усмотрели признаки пропаганды наркотических средств. Протокол в отношении Моргенштерна составлен по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием интернета).
В новом альбоме Моргенштерна нашли пропаганду наркотиков
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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