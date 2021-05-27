Манижа подает в суд на издание Wonderzine

Артистка посчитала, что опубликованная главным редактором издания информация о связи с представителями администрации президента , задевает ее честь. Певица намерена отстоять свое честное имя в суде.

Многие пользователи сети были удивлены, когда узнали, кто поедет представлять Россию на конкурсе «Евровидение 2021». До этого момента большинство пользователей сети не слышали ни имени, ни треков Манижы.

Несмотря на большую волну критики, Манижа все-таки поехала в Европу и вошла в десятку лучших исполнителей, заняв девятое место. Теперь она вместе с остальными артистами отправится в большой европейский тур.

Победители «Евровидения 2021», отвечая на вопросы о конкурентах, отмечали Манижу. По словам фронтмена группы, исполнительница из России очень талантливая и яркая. Ее песня полностью соответствует духу времени.

Впрочем, сейчас Маниже немного не до творчества. В момент, когда она находилась в Европе, целый ряд Телеграм-каналов опубликовал информацию о ее связи с заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко . Авторы материалов заявили, что теперь им понятно, почему в 2021 году Россию поехала представлять именно эта артистка.

Эта же информация с прямыми цитатами была опубликована в колонке главного редактора издания Wonderzine Юлии Таратуты

Манижа, ознакомившись с текстом колонки, решила, что подобная информация задевает ее честь. Знаменитость намерена отстоять ее в суде.