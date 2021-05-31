Что смотреть в кино с 3 июня

Первые премьеры лета в подборке “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Круэлла" Кадр из фильма "Круэлла"

“Тихое место”

Продолжение фильма о семье Эбботт, которой пришлось пережить ужасы инопланетного вторжения. Семейству вновь предстоит отправиться в неизвестность и узнать больше информации о пришельцах, реагирующих на звуки. Оказывается, они не единственные, кто представляет опасность для Эбботтов за пределами безопасной тропы.

“Круэлла”

Действие приквела фильма “101 далматинец” происходит в Лондоне 1970-х годов. Именно здесь Круэлла Де Виль становится той, какой зрители ее знают. Становление героини происходит в городе, где зарождается культура панк-рока, а на улицах британской столицы не так легко отвоевать себе место под солнцем.

“Мейнстрим”

Двадцатилетняя Фрэнки работает в одном из баров Лос-Анджелеса, мечтая о славе. Однажды вместе в другом Джейком она встречает и записывает на видео молодого человека по имени Линк. И с этого момента ее жизнь меняется. Линк не признает правил, живет так, как хочет, и любит все, что не укладывается в понятия мейнстрима. Они становятся блогерами, видеоролики которых набирают миллионы просмотров и подписчиков. Друзья привлекают людей своей непохожестью на других. Но слава и популярность вскоре превращают их в тех, кого они высмеивают в своих роликах.

“Итальянские каникулы”