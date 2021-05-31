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Что смотреть в кино с 3 июня

Александра Нечаева
1 час назад
Первые премьеры лета в подборке “Рамблера”.
Что смотреть в кино с 3 июня
Фото: Кадр из фильма "Круэлла"Кадр из фильма "Круэлла"

“Тихое место”

Продолжение фильма о семье Эбботт, которой пришлось пережить ужасы инопланетного вторжения. Семейству вновь предстоит отправиться в неизвестность и узнать больше информации о пришельцах, реагирующих на звуки. Оказывается, они не единственные, кто представляет опасность для Эбботтов за пределами безопасной тропы.

“Круэлла”

Действие приквела фильма “101 далматинец” происходит в Лондоне 1970-х годов. Именно здесь Круэлла Де Виль становится той, какой зрители ее знают. Становление героини происходит в городе, где зарождается культура панк-рока, а на улицах британской столицы не так легко отвоевать себе место под солнцем.

“Мейнстрим”

Двадцатилетняя Фрэнки работает в одном из баров Лос-Анджелеса, мечтая о славе. Однажды вместе в другом Джейком она встречает и записывает на видео молодого человека по имени Линк. И с этого момента ее жизнь меняется. Линк не признает правил, живет так, как хочет, и любит все, что не укладывается в понятия мейнстрима. Они становятся блогерами, видеоролики которых набирают миллионы просмотров и подписчиков. Друзья привлекают людей своей непохожестью на других. Но слава и популярность вскоре превращают их в тех, кого они высмеивают в своих роликах.

“Итальянские каникулы”

Три незнакомые друг с другом семьи, по ошибке снимают один и тот же дом для отпуска на юге Италии. Ситуацию исправить не удается и им, людям с разными привычками, социальным положением и характерами приходится согласиться жить под одной крышей. Долгожданный отпуск, на который все возлагали большие надежды, превращается в настоящий кошмар.
Фильмы,101 далматинец,
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